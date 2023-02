Siempre en el ojo de la tormenta: las polémicas de Flor Peña

Flor Peña está en pleno éxito de la versión teatral de Casados con hijos, pero en el espectáculo está ausente de Érica Rivas, quien se despidió de su famoso personaje, María Elena Fuseneco.

Sorpresiva reacción de Florencia Peña a la salida de Érica Rivas de “Casados con hijos”

“Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos que no hubo acuerdo, hicimos mucho para que ella estuviera. Creo que Érica iba a ir por un lugar y Casados con hijos, por otro. No pudieron entenderse las partes”, dijo hace algunos meses intentando esquivar la polémica.

Florencia Peña habló en Intrusos sobre Érica Rivas.

Pero la realidad, es que la actriz, por más que no lo busque, siempre está en el ojo de la tormenta. En julio de 2021, Flor Peña se convirtió en tendencia en las redes sociales por haber visitado al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos precisamente en medio de la cuarentena estricta por el coronavirus.

Florencia Peña habló de sus visitas a la Quinta de Olivos

“Yo fui víctima de una operación con la Quinta de Olivos. Esa semana en el lugar habían estado Marcelo tinelli, Adrián Suar, Carlos Rotemberg, Luis Brandoni y yo, ¿con quién salieron las noticias? ¡Conmigo!”, dijo luego de explicar que fue a reclamar más flexibilidad para el sector teatral.

Los mensajes que Flor Peña le mandó a Alberto Fernández para visitar la Quinta de Olivos

Por otro lado, hace unas semanas, Flor Peña promocionó juguetes sexuales horas antes del Día de Reyes. Pero a sus seguidores no les gustó y cuestionaron el mensaje en medio de una festividad que está relacionada con los chicos y la familia.

Florencia Peña siempre sexi

En esta misma línea, el año pasado el programa que conducía en América “La puta Ama” fue denunciado por una legisladora por tener contenido sexual y grosero. “En el mismo se hace excesivo uso de la degradación, la vulgaridad y la humillación en general y femenina en particular”, apuntó.

Flor Peña Foto: INSTAGR

¿Qué le pasó a Flor Peña?

La actriz y conductora anunció la salida del programa LPA, ya que, además de que nunca tuvo el rating esperado, el éxito de la obra teatral Casados con hijos, que no para de sumar funciones, la obligan a dedicarle menos tiempo a la televisión.

Florencia Peña como Moni en Casados con hijos Foto: insta: @flor_de_la_p

¿Quién es el nuevo marido de Flor Peña?

La actriz se casó con Ramiro Ponce de León, padre de su hijo menor, Felipe, el pasado 19 de noviembre en un exclusivo hotel de los Valles Calchaquíes, a 200 kilómetros de la ciudad de Salta.