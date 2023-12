La Joaqui bailó en Tiktok con un top ultra naranja que dejó a la vista sus tatuajes.

La Joaqui es una de las cantantes y compositoras revelación del momento. Con tan solo 29 años bate récords en todos los rankings de música y es reconocida no solo por sus fans sino también por sus colegas. Tiene millones de reproducciones en Spotify. Saltó a la fama por sus canciones como “Butakera”, “Tu amor” y “Dos besitos”.

Sus canciones se ubicaron dentro de las primeras 15 posiciones del listado Argentina Hot 100 publicado por la revista Billboard. Lidera los rankings musicales y en redes sociales cada video que comparte se vuelve viral rápidamente.

La Joaqui se vistió de conejita Playboy Foto: Instagram

La Joaqui es una de las artistas más importantes de la escena musical argentina. Con su estilo atrevido y urbano se lleva todas las miradas. Dueña de un carisma único, su música trasciende fronteras.

La Joaqui es muy popular en las redes sociales, especialmente en Tiktok. Foto: Web

La cantante robó suspiros en TikTok con un sensual baile y un look muy jugado. La Joaqui lució un top muy corto de color naranja con breteles y cut out. Dejando al descubierto su piercing en el ombligo. Complementó el look con unos pantalones cargo de color verde militar con elástico en la cintura.

La compositora compartió una coreografía con sus seguidores y desplegó todo su carisma y estilo. Sus fans alucinaron con el video y le dejaron miles de likes y mensajes.

La Joaqui, la estrella de la escena musical argentina

La cantante y compositora rompe récords en el mundo de la música. Su público la adora y la sigue en cada recital o lanzamiento de sus canciones nuevas. Una luchadora incansable debió superar muchos obstáculos para lograr tener este presente.

La Joaqui es una de las artistas más importantes de la Argentina y cada una de las colaboraciones que hace con otros músicos lidera los rankings de canciones más escuchadas del país.