La foto de Romina Malaspina que no superó la censura

Romina Malaspina es muy popular en Instagram, donde acumula 2.5 millones de seguidores en la red social, además de cientos de “me gusta” en sus publicaciones. Sin embargo, algunos de sus posteos no han logrado superar la censura de la red social y han sigo eliminadas, como lo es el caso de esta foto.

La modelo compartió una producción de fotos luciendo un corset negro, un buzo y una par de bucaneras. Todo un “total black” urbano, pero mostró de más y la red social de la camarita no se lo perdonó.

Es que en la foto Malaspina se levantó un poco el buzo y dejó ver parte de su pecho, haciendo una especie de top “underboob”.

Romina Malaspina compartió su producción de fotos en corset. Foto: Instagram

Esta foto fue eliminada, por lo que Malaspina eligió una foto menos arriesgada para compartir con sus admiradores.

La foto de Romina Malaspina que Instagram borró. Foto: Instagram

Sin embargo, Romina no se rindió y trató de publicar nuevamente la foto eliminada hasta que la red social no se la borró: “Espero que no me la vuelvas a borrar insta, hijo de la gorra”, escribió Romina, pidiéndole a sus seguidores que “le dieran amor”.

Qué operación se ha hecho Romina Malaspina

El antes y después de Romina Malaspina es bastante llamativo. Según publicó revista Gente, la modelo se hizo una rinoplastia, además de colocarse relleno en los labios y refinar sus facciones.

Romina Malaspina: así era antes de ingresar a Gran Hermano

Otro de los retoques que se hizo Malaspina tiene que ver con su busto, ella se aumentó el tamaño de sus pechos en más de una ocasión, al igual que refinó su cintura.