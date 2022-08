Romina Malaspina lució un look total black y enamoró a sus seguidores con un detalle que no pasa desapercibido

Romina Malaspina tiene una comunidad de 2.5 millones de seguidores en sus redes sociales donde interactua con sus fans permanentemente. Allí sube contenido diariamente para cautivar.

Esta vez se mostró en sus historias de Instagram con un look al último grito de la moda: buzo y gorro negro.

Romina Malaspina Foto: Instagram/romimalaspina

La modelo luce un outfit total black que se lleva todas las miradas, sin embargo, un detalle llamó la atención de sus seguidores.

Sus ojos verdes atrapan a quien los mire. Ese color y su maquillaje sutil pero presente enloquecen a sus fans.

“Sos hermosa”, “Qué bomba”, “Más linda imposible”, “Sos una diosa”, “Te amamos” fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

Romina Malaspina encandila desde su auto con un outfit negro Foto: Instagram

A los pocos minutos la llenaron de “me gustas” y corazones rojos.

La modelo ya tiene 850 posteos en su cuenta personal de Instagram de los cuales se destacan sus looks a pura fiesta. Romina Malaspina siempre es el alma de la pista de baile con sus sets como Dj y su gran sentido fashionista, que, termina por enamorar a todo aquel que la vea.

La modelo cautiva desde sus redes Foto: Instagram

CUÁL ES EL TATUAJE QUE SE HIZO ROMINA MALASPINA Y DEL QUE SE ARREPENTIÓ

Hace algunas semanas, Romina Malaspina visitó “Pampita Online” (Net TV) y reveló que cuando era adolescente se tatuó el nombre de su primer amor, pero se arrepintió.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, expresó la exconductora de Canal 26, a lo que Pampita le preguntó: “¿Así y todo te lo hiciste?”

“Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”, explicó.