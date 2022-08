Romina Malaspina siempre se mantiene al día en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores. La modelo comparte en su perfil sus mejores producciones de fotos y videos pero también detalles de su vida personal.

Esta vez, Romina se animó a posar desde el baño en ropa interior deportiva. Sin embargo, no estaba sola. Junto a ella, aparece en el video su gata, Mia The Kat, a quien se puede ver sobre el borde de la bañadera. “¿Nos decís buen día?”, escribió junto a la historia.

Cuál es el tatuaje que se hizo Romina Malaspina y del que se arrepentió

Hace algunas semanas, Romina Malaspina visitó “Pampita Online” (Net TV) y reveló que cuando era adolescente se tatuó el nombre de su primer amor, pero se arrepintió.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, expresó la exconductora de Canal 26, a lo que Pampita le preguntó: “¿Así y todo te lo hiciste?”

“Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”, explicó.

Romina Malaspina se sacó toda la ropa y se cubrió con un gatito Foto: Instagram

Qué operaciones se hizo Romina Malaspina

En la cuenta de Instagram de Romina se puede ver los cambios en su cuerpo que hay desde que se hizo conocida hasta ahora. Cuando era promotora en 2014 sus labios eran mas finos y su pechos más pequeños que ahora.

La modelo se realizó operaciones en la nariz, le agregaron relleno en los labrios, refinó sus facciones, aumentó sus bustos (reiteradas veces) y se refinó la cintura.