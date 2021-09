A 20 años del atentado a las Torres Gemelas, History estrenará contenido exclusivo que aglutina ocho horas de filmación y se divide en cinco especiales que se emitirán el 11 y 12 de septiembre.

A través de sus distintas señales, History lanzará un documento periodístico que incluye fuentes inéditas acerca de una herida que marcó el futuro de la humanidad.

Los documentales que se podrán ver desde el sábado son: Teorías de Conspiración (The 9/11 Conspiracies Fact or Fiction); 11 de septiembre: Los cuatro vuelos (9/11: Four Flights); Auge y caída de las Torres Gemelas (Rise and Fall: The World Trade Center); 11/9: Ataque al Pentágono (9/11: The Pentagon) y La cacería de Bin Laden (Revealed: The Hunt of Bin Laden).

Teorías de Conspiración: hace foco en las preguntas que varios se repiten y dan lugar a teorías conspirativas sobre un posible auto-atentado. A lo largo de 90 minutos se busca responder algunos interrogantes como: ¿Podrían las torres del World Trade Center haber sido derribadas por una serie de demoliciones controladas patrocinadas por la gestión de Bush?, ¿Podría un misil gubernamental haber impactado en la cara oeste del Pentágono?

Los cuatro vuelos: narra la historia de los cuatro vuelos condenados el 11-S. Registra el descarnado relato de madres, padres, hijos e hijas, viajeros frecuentes y novatos y las tripulaciones que tuvieron papeles heroicos a merced de los terroristas a bordo. Cada dramática historia fue respaldada por evidencia documental y material inédito.

Auge y caída de las Torres Gemelas: se analiza la ingeniería de la doble mole de poco más 400 metros de altura. ¿Por qué los edificios cayeron tan rápido? ¿Fue la falta de protección contra incendios un factor, ya que sólo algunos pisos estaban completamente protegidos? La antena de la Torre Norte, cayendo dentro del edificio antes del resto del colapso, ¿significa que el innovador diseño del núcleo central fue una debilidad clave?

Ataque al Pentágono: en 1941, el Departamento de Guerra de los EE. UU. inició la construcción de un nuevo cuartel general de cinco lados que se convertiría en el último símbolo del ejército estadounidense. 60 años después de que comenzara la construcción, un avión secuestrado se estrelló contra el edificio como parte del mayor ataque terrorista coordinado jamás realizado en suelo estadounidense. Hombres y mujeres que lo vivieron cuentan la historia dramática de lo que sucedió dentro del edificio minutos posteriores al impacto.

La cacería de Bin Laden: este documental narra los pormenores del operativo para atrapar a quien fue líder del grupo terrorista al-Qaeda. Gracias a un acceso, sin precedentes, a los archivos del 9/11 Memorial & Museum, a la inteligencia estadounidense y al personal militar.