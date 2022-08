Con un conjunto deportivo naranja, Jesica Cirio le enseñó a sus seguidores cómo ejercitar glúteos

Jesica Cirio no solo es modelo, sino también conductora de televisión y coach fitness. A través de su Instagram, cuenta en la que tiene 3.4 millones de seguidores, presume su voluptuosa figura y comparte parte de sus entrenamientos.

Jesica Cirio Foto: Instagram

En uno de sus últimos posteos, la rubia lució un conjunto deportivo naranja y le enseñó a sus seguidores cómo ejercitar glúteos.

Jesica Cirio Foto: Instagram

“Arrancando la semana con 4 ejercicios que no podés pasar por alto a la hora de entrenar tus glúteos!!!”, escribió en el piel del reel, el cual no tardó en obtener todo tipo de reacciones.

“Sos espectacular para enseñar las rutinas”, “Que diosaaa, me encanta tu look y tu rutina”, “A vos solo te falta una mechita, porque sos... tremenda!”, “Amo tus looks para entrenar, hasta las zapas combinan”, le contestaron.

Cómo es la rutina de ejercicios de glúteos de Jesica Cirio

La rutina consta de 4 a 5 vueltas. Entre cada una de estas se debe descansar 1 minuto.