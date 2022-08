Jesica Cirio tiene una comunidad de 3.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Desde ahí publica contenido exclusivo para sus seguidores y rompe las redes sociales.

Esta vez posó con un pantalón verde militar y unas zapatillas que combinan con los tonos que se vienen este verano en Argentina.

Jesica Cirio Foto: Instagram

La modelo saca sus selfies y se lleva todas las miradas de sus seguidores. Sentada en una silla sabe como desplegar toda su sensualidad.

“Se va terminando la semana”, escribió en sus redes. “¿Qué planes tienen para esta noche?”, preguntó a sus fans.

Rápidamente obtuvo miles de “me gustas” y cientos de reacciones.

Jesica Cirio sorprende a todos en Instagram. Foto: Instagram

“Sos hermosa”, “Una bomba total”, “Sos una diosa”, “La más linda de Argentina”, le escribieron sus seguidores.

Jesica Cirio cautiva en las redes y se lleva todos los corazones rojos de Instagram.

Los secretos íntimos de Jesica Cirio

En una emisión de Morfi, el programa que conducía, Jesica reveló intimidades de su esposo, Martín Insaurralde.

“De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. (...) Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas”, empezó diciendo.

Jesica Cirio posó para sus fans Foto: Instagram

“Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay ‘te amo’, besos, abrazos, nos quedamos en la cama...”, confesó Jésica.