Jesica Cirio levantó la temperatura de las redes con dos fotos muy sensuales en las que posa dentro de una pileta, y remató el posteo con un comentario lleno de humor.

Cirio tiene casi tres millones de seguidores en Instagram, por lo que ninguno de sus posteos pasa inadvertido. La modelo y conductora, ahora influencer, comparte momentos de sus días junto a su hija Chloe.

Entre los post Jesica también da consejos de fitness y ejercicios para entrenar en casa.

En la primera de las dos fotos Jesica aparece recostada en los escalones de ingreso a una pileta, con un traje de baño negro súper escotado y un abrigo también negro.

En la segunda, la pose es muy similar, pero ya no tiene el abrigo, y en su lugar extiende los brazos por sobre la cabeza.

A modo de gracia, en el caption de la foto, Cirio comentó: “Me había olvidado de sacarme el brazer”, junto a un emoji sonriente.

Secretos íntimos

En 2020, en una emisión de Morfi, el programa que conducía, Jesica reveló intimidades de su esposo, Martín Insaurralde.

”De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. (...) Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas”, empezó diciendo.

“Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay ‘te amo’, besos, abrazos, nos quedamos en la cama...”, confesó Jésica.