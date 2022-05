Jesica Cirio es una de las mujeres más conocidas en Argentina. Su trayectoria y su paso por muchos programas de televisión la han llevado a hacerse muy conocida. Actualmente se encuentra a la cabeza de La Peña del Morfi, el programa que conducía junto con Gerardo Rozin.

El look total pink de Jesica Cirio. Foto: Instagram

Pero la modelo no menosprecia las redes sociales, su popularidad allí viene aumentando. Es toda una influencer. En su cuenta de Instagram ya superó los 3,3 millones de seguidores, con quienes comparte su vida diaria, consejos y rutinas de entrenamiento.

Jesica Cirio enamora en su cuenta de Instagram al posar con lencería divina

En estos días realizó una publicación que se viralizó muy rápidamente, en ella se la ve haciendo ejercicio de espaldas a la cámara, con unas calzas y un top deportivo color celeste. “¿Vas al gym y no sabes que hacer? Te dejo esta rutina de glúteos que vas amar y los resultados son increíbles!!!”, les reveló a sus seguidores, quienes no tardaron ni un segundo en responder con miles de me gustas y comentarios: “Me encanto todo”, “Tardé dos segundos en mirarte y uno en enamorarme”, “Jesi estas hermosa”.

Qué dijo Jesica Cirio sobre su accidente en los Martín Fierro

La modelo subió al escenario junto a sus compañeros para recibir la estatuilla al mejor programa musical por La Peña del Morfi. En ese instante su vestido se corrió y se vio parte de su pecho por unos segundos. Jesica Cirio habló en Instrusos tras el accidente y reveló que no se había dado cuenta: “¡No me digas! ¡No lo puedo creer! Me acabo de enterar recién. Nunca me enteré”.

Jesica Cirio y el descuido no apto para menores en los Martín Fierro

La conductora confesó: “A mí me dijeron ‘acomodate’ pero pensé que era porque se me estaba bajando. Nunca me percaté que ya se me había bajado. Me acabo de enterar. ¡Es un papelón!”, y agregó “Todos nos empezamos a abrazar... y la emoción. No sé... Qué lastima. Es como que no da, ahora todos están hablando de eso. Me acabo de enterar que se me escapó”.