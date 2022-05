Jesica Cirio es una de las famosas argentinas que más ha crecido en el último tiempo en redes sociales. La modelo y conductora de televisión cuenta actualmente con más de 3.2 millones de seguidores en su perfil de Instagram y 1.2 millones en Twitter, siendo este un número muy alto para las lógicas de esta red social.

Jesica Cirio para su cuenta de Instagram con millones de seguidores.

En su perfil de Instagram, la modelo y conductora de televisión comparte desde sus looks súper sensuales y al borde de la censura hasta, momentos a puro baile y en familia. Sea cual fuese el tipo de publicación, los likes no paran de llover y los comentarios de sus fans no tardan en llegar.

Cómo es el look al estilo Barbie que lució Jesica Cirio

Este día sábado, Jesica Cirio compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos que conquistaron los corazones de sus fans.

Allí, se puede ver a la modelo y conductora de televisión desde el Hotel Termas Victoria, ubicado en la provincia de Entre Ríos, donde se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones.

El look al estilo Barbie que lució Jesica Cirio. Foto: Jesica Cirio

En las fotos se puede ver, además, a Jesica lucir un look al estilo Barbie compuesto por un pantalón de jean azul, una camisa, bolso y lentes de color rosado, que, junto a su cabello rubio terminan por crear la fantasía de que estamos ante la icónica muñeca.

El look al estilo Barbie que lució Jesica Cirio Foto: Jesica Cirio

Pero eso no es todo, sino que, el look de Jesica es de un gran sentido fashionista, siendo el color rosado protagonista este año 2022 en todas sus gamas.

Efectivamente, este tono junto al amarillo, el verde y el azul son parte de las más prestigiosas firmas de diseño y lucidos en las más glamourosas pasarelas de Milán, París y Nueva York.