Como en cada nueva oportunidad, Jesica Cirio aprovecha para armar las valijas y salir de viaje. Entre sus compromisos con “La Peña de Morfi” y las campañas publicitarias, siempre encuentra tiempo para recorrer algún rincón de la Argentina o el mundo y esta vez se fue a una escapada a las terma de Entre Ríos.

La conductora compartió en sus redes sociales un cautivante clip durante su estadía en uno de los hoteles de lujo que dejó a sus más de 3.4 millones de seguidores de Instagram con la boca abierta. Así la esposa de Martín Insaurralde posó desde un balcón con el fondo de un paisaje en pleno atardecer.

Jesica Cirio Foto: Instagram

En las imágenes se la puede ver con un vestido muy corto de brillos y un gran escote que deja lucir su figura. Además el detalle de las hombreras y las sandalias con tacos le dieron un toque mucho más elegante.

La publicación alcanzó rápidamente más de once mil “me gusta” y una catarata de comentarios de sus admiradores. “Te pasaste lo hermosa que eres Jesica”, “Que hermosa mujer por favor”, “Diosa total”, “Bomba” y “Estás muy bonita”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos. Mientras que en la descripción, la embajadora de Zumba expresó: “Creo que este es uno de mis destinos favoritos”.

Sabrina Carballo le pidió disculpas a Jesica Cirio

Luego de insinuar en un vivo de Instagram que la modelo había cobrado 20 mil dólares para tener sexo, Sabrina Carballo quiso disculparse. En comunicación con Catalina Dugli, expresó: “Prefiero no hablar, porque le falté el respeto en su momento... No hubo nada de todo eso. Nada de todo eso pasó”.

“Prefiero no hablar de eso porque mis formas no fueron las correctas al hablar de una persona que no nombré... Yo ni siquiera estaba hablando de esa persona. Pero todo se dio a que estaba hablando de una persona y quedó como que yo falté el respeto y siento que lo falté, también. Y siento que seguir hablando de esto es seguir faltándoselo y no es la idea”, completó en un mea culpa que no fue del todo claro.