50 Best for Recovery es un programa creado por la organización de World’s 50 Best Restaurants. El principal objetivo del mismo es brindar ayuda a los sectores gastronómicos y hoteleros golpeados fuertemente por la crisis de la Covid-19. “Home Comforts: simple lockdown recipes from the world’s best chefs and bartenders” es el primer libro de cocina electrónico lanzado por la reconocida organización del mundo culinario.

La idea principal del libro es destinar los fondos de las ventas a todos aquellos que lo necesiten. El mismo cuenta con 50 recetas de cocineros que fueron destacados en la lista World’s 50 Best Restaurants. Además como un plus sumaron 25 combinaciones diferentes de cócteles de la lista The World’s 50 Best Bars.

Para el lanzamiento del libro, World’s 50 Best Restaurants, comenzó un reto para todos aquellos usuarios de Instagram que tuvieran una copia del ebook. La idea es que cada uno de ellos demuestre sus habilidades en la cocina y tenga la oportunidad de ganas dos entradas VIP para participar en la alfombra roja de The World’s 50 Best Restaurants 2021, que se celebrará en Amberes, Flandes.

¿En qué consiste el desafío?

Cada participante deberá elegir una receta del libro y recrearla bajo su propia impronta. Luego deberán subir la foto a su perfil de Instagram y recurrir al Hashtag: #50BestRateMyPlate.

Importante: en la misma publicación se debe agregar una foto con la captura de pantalla del correo electrónico donde se percibe la donación para el libro de cocina.

Descargá el libro en theworlds50best.com/recovery y colaborá con la recuperación de la industria gastronómica global. Una idea solidaria de S. Pellegrino y Distribuidora Ley Seca.