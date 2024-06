Una influencer santafesina sortea su iPhone luego de amenazas por deudas de publicidad

“Me está yendo todo muy mal, incluso me están amenazando si no devuelvo el dinero”, afirmó Joana Beliera este lunes a través de redes sociales. La influencer santafesina decidió sortear su iPhone para pagar deudas de publicidad que la pusieron en serios aprietos económicos.

En contraste con sus divertidos videos de baile o recetas de TikTok, la joven de 29 años escribió un mensaje preocupante. A través de su cuenta de Instagram empezó a promover la rifa de su teléfono móvil y confesó: “Tengo muchos problemas que no puedo resolver”.

Según explicó en diferentes historias, “Yoa” perdió todos sus ahorros y el sueldo de su pareja. En primera instancia decidió ponerse en campaña para devolver la plata que había cobrado por publicidades no realizadas y en algunos casos logró derivarlas a otra influencer amiga.

¿Quién es Joana Beliera?

Joana Rocío Beliera vive en Rufino, unos 250 kilómetros al sudoeste de Rosario. La influencer empezó a ganar terreno online con diferentes videos de todo tipo de cuestiones de su vida diaria, desde el reciente embarazo de su perra hasta sus looks, pasando por los desafíos de baile de TikTok y la comida que prepara a la noche en su casa.

"Yoa" dijo que tiene serios problemas económicos por el uso de billeteras virtuales. Foto: @yoab95

La joven santafesina roza los 400 mil seguidores de la red social creada en China. Su pareja Jorge Cassidy es un trabajador rural y suele acompañarla en algunos clips virales que también comparte en Instagram.

A medida que ganó repercusión en las plataformas, la tiktoker de 29 años empezó a cobrar por publicidad de todo tipo. A partir de esta actividad llegó a un punto de quiebre debido a inconvenientes financieros vinculados a ese servicio.

¿Por qué sortea su iPhone la influencer Joana Beliera?

Joana Beliera anunció el sorteo de su iPhone 15 Pro Max para cancelar una deuda de 500.000 pesos por publicaciones pendientes en Instagram. La influencer había obtenido la plata a cambio de una serie de promociones en su cuenta secundaria, que fue suspendida por Meta.

"Yoa" posó con su teléfono para la rifa. Foto: @yoab95

La rufinense aseguró que le “queda poco” para pagarles a sus clientes online, pero la historia no termina con la entrega del smartphone de Apple. “Después me vas a ver tras las rejas cuando Mercado Pago y Ualá no me devuelvan mi dinero”, le respondió a una seguidora a la hora de repasar la situación.

“Yoa” confirmó que ambas empresas le bloquearon sus billeteras virtuales. De esta manera se le volvió imposible devolver las transferencias recibidas para dar marcha atrás con los acuerdos que había cerrado.

¿Cuánto cuesta la publicidad de influencers en Instagram?

A partir del aprieto económico que sufre entre Meta y las fintech, Joana Beliera dio explicaciones que incluyeron los precios de la publicidad en sus cuentas de redes sociales. Ante las críticas aseguró que sólo cobra entre 10 y 15 mil pesos para promocionar emprendimientos, pero el valor es mucho mayor en otros casos.

"Yoa" suele compartir fotos y videos con su pareja Jorge en el sudoeste santafesino. Foto: @yoab95

La joven santafesina afirma que un casino online le puede pagar hasta $ 800.000 a un influencer en búsqueda de incrementar su actividad a través de Instagram y links de Whatsapp. La tiktoker del departamento General López asegura que sólo recibe un cuarto de ese dinero a cambio de incentivar las apuestas.