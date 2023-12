Quién es Angie Landaburu, la influencer de moda que ganó un Martín Fierro y ahora está en medio de la polémica.

El pasado sábado 2 de diciembre se llevó a cabo en Buenos Aires los Premios Martín Fierro de la Moda, una gala que dio mucho de qué hablar durante el fin de semana, tanto por los looks de los presentes como por algunas polémicas durante la ceremonia.

Es que uno de los grandes temas de conversación se centró en Angie Landaburu, quien fue premiada como “Mejor influencer” del año durante la ceremonia. Esta elección no cayó muy bien entre algunos de los presentes y usuarios de las redes sociales, entre ellos, Stephanie Demner y Yanina Latorre. Pero, ¿quién es y qué fue lo que pasó con Angie Landaburu para que se generara tanto malestar?

Quién es Angie Landaburu Foto: Instagram

Quién es Angie Landaburu

Como el mismo premio lo indica, Angie Landaburu es una influencer, que cuenta con más de 1.8 millones de seguidores en Instagram. Su contenido está más enfocado a moda, mostrando diariamente sus looks y los canjes que realiza con algunas marcas reconocidas.

Quién es Angie Landaburu Foto: Instagram

Según aseguró MDZ, Angie también es una modelo internacional de la agencia Elite Model, la cual es reconocida por tener dentro de sus modelos a celebridades como Irina Shayk, Victoria Ceretti o Kendall Jenner.

Quién es Angie Landaburu Foto: Instagram

La polémica de Angie Landaburu tras ganar en los Martín Fierro de la moda

Entre viajes y un estilo de vida digno de cualquier influencer con esa cantidad de seguidores, el perfil de Angie a simple vista parece como el de cualquier creador de contenido de este estilo, pero según aseguraron tanto Latorre como Demner, Angie compraría seguidores, likes y comentarios.

Yanina Latorre sobre Angie Landaburu. Foto: Twitter

“Es una vergüenza (que haya ganado). No es influencer, no la conoce nadie, no trabaja con sus redes, sus seguidores, likes y comentarios son comprados”, expresó Yanina, mientras que Demner señaló que son pocos (los influencers que se dedican a este contenido) y se conocen mucho.

Stephanie Demner sobre Angie Landaburu. Foto: Instagram

Más allá de esta polémica, Angie se mostró muy feliz de haber recibido este reconocimiento y lo celebró a través de su mismisimo perfil de Instagram con un mensaje.

“Gracias una vez más por este hermoso reconocimiento. Me siento muy honrada y feliz de poder compartir este premio con ustedes que día a día me acompañan. A mi amor, familia, amigos y equipo, sin ustedes esto no hubiera sido posible”, escribió junto al video.

Quién es Angie Landaburu Foto: Instagram

Luego agregó: “Es un sueño ganar un Martín Fierro. Muchas gracias a APTRA, a los jurados y a mis compañeros de terna. Felicitaciones también a todos los ganadores y ternados. Fue una noche inolvidable. Nunca dejen de insistir. Los sueños al final siempre se cumplen”.