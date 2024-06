Kami Franco reveló lo que más extrañaba de su relación con El Moneda: “Me saca...”

Luego de una separación que algunas personas calificaron como “un show”, Kami Franco y El Moneda volvieron a vivir juntos. En este sentido, ella reveló qué era lo que más extrañaba de su relación con el artista.

“Todo este proceso nos ayudó, estábamos confundidos. Nos dimos cuenta que realmente nos amamos y hay que disfrutar la familia. Me di cuenta que él es el hombre de mi vida. Nos amamos y queremos estar juntos”, había dicho la joven de Villa María tras confirmar la reconciliación.

La lujosa compra de Kami y el Moneda. (Foto de Instagram)

KAMI FRANCO REVELÓ LO QUE MÁS EXTRAÑABA DEL MONEDA

Este sábado, tras una cita y en camino a una salida en familia, Kami Franco respondió a la pregunta de una usuaria que se pronunció por un sticker de Instagram. “¿Qué es lo que más extrañabas de Moneda?”, redactó.

Mientras el masculino de la pareja manejaba, Kami Franco reveló “la atención”, junto al emoji de un corazón. Luego, escribió un largo texto que describe algunos de los bellos gestos del padre de Roma.

La historia de Kami Franco sobre su relación con El Moneda. Foto: @kamilafrancoo

“Chicas, hasta me saca el pantalón cuando me acuesto, me pone las zapatillas. Y siempre antes de subir al vehículo no sé cómo hace pero llega antes para que yo ya tenga la puerta abierta...y me dice ‘guarda con los deditos’”, contó.

“Y encima, lo más lindo es que me apoya en todo lo que quiero hacer. Me hace sentir como una reina todo el tiempo”, concluyó.