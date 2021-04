El temporal que se desató durante el viernes por la mañana en Rosario y que ya acumuló un promedio de 65 milímetros de agua caídos, provocó el derrumbe de unos 20 árboles y ramas.

Un enorme ejemplar se desprendió de raíz en Moreno y Catamarca y cayó sobre dos autos estacionados, ambos marca Renault. El primero sufrió lesiones menores pero el otro de los coches quedó con el techo y el parabrisas destruidos.

Así lo informaron desde “Radiópolis” (Radio 2) y “Antes de Salir” (El Tres), mientras que otro caso tuvo lugar en Santa Fe y Alsina y fue reportado por “El Tres”. Las ramas y hojas de un árbol caído cruzaron la calle y causaron inconvenientes en el tránsito. Personal de Gendarmería Nacional estaban en el lugar ordenando la circulación.

Otro árbol se desprendió de la vereda en Avenida Alberdi y Juan José Paso y se tumbó sobre un coche estacionado. Afortunadamente solo provocó roturas el parabrisas ya que no llegó a soltarse del todo. La dueña del automóvil brindó unas palabras a Cada Día (El Tres) donde le restó importancia: “Olvidate, no pasó nada, se cayó sobre el auto y no sobre personas”, destacó.

El director de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, confirmó en “Antes de Salir” que rige un alerta naranja en la región por tormentas fuertes y caída de granizo y solicitó extremar los cuidados al menos hasta la tarde.

Ratner precisó que se trabajaba en 20 reclamos por caída de árboles y ramas de gran porte. Informó que la ráfaga de viento más rápida medida fue de 52 kilómetros por hora durante la tarde de ayer.

En cuanto a la lluvia que cayó sobre la ciudad, manifestó: “El Servicio Meteorológico midió 53 milímetros y nuestras estaciones un promedio de entre 65 y 70”, amplió.