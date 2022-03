Miguel Angel es un hombre de 85 años oriundo de Córdoba, que se trasladó hacia Carcarañá, una ciudad ubicada a 45 kilómetros de Rosario, en donde piensa terminar el último año de secundaria. Fue Andrea, una docente que trabaja hace 18 años en ese establecimiento educativo, quien compartió su historia a través de las redes sociales.

En diálogo con “A Diario” (Radio 2), la profesora de biología contó: “Era un día complicado y sentí mucha satisfacción al ver a Miguel Ángel en mis clases. Estaba media bajón y cuando lo vi, dije que esto quiero hacer toda mi vida”.

Una docente compartió la historia de un hombre de 85 años que estudia para terminar el secundario. Foto: Rosario 3

Por su parte, Miguel expresó: “Cuando conocí a la profesora, me cambió la vida. Hago esto para abrir la mente y no parar de crecer. No tomo ninguna pastilla y camino cinco kilómetros siempre. También tengo 450 libros en mi casa”, relató Miguel sobre su experiencia en la escuela.

Y agregó: “Mis materias preferidas son las que tienen mucho contenido y me abren la mente. También lo hago para que no me fanatice ni la política ni el deporte. El futuro está acá y esto sirve para que no caigan los jóvenes en la pobreza. Entre todos tenemos que ser uno solo y tirar todos para adelante sin rencores ni odios”.

Miguel tuvo una historia de vida fuerte, su mamá lo abandonó y fue su abuela quien lo cuidó hasta que a sus tres años, luego ella falleció y lo dejó en cuidado de su abuelastro. Era tan pequeño que no se acuerda, pero cuenta que fue adoptado “por unos turcos” que más tarde lo abandonaron. Hechos que no lo acercaron a la educación.“No recuerdo mucho pero ahí empezó mi vida. Solamente fui un año y medio a la escuela primaria”, relató.