Susto en Circunvalación de Rosario: volcó su camión intentando escapar de un robo

Este miércoles, un camionero sufrió un intento de robo en la colectora que une la autopista Rosario-Santa Fe con Circunvalación. El hombre intentó escapar realizando una arriesgada maniobra con el vehículo de gran porte y terminó volcando.

El hecho tuvo lugar pasadas las 11 de la mañana, cuando el conductor, identificado como Alejandro conducía desde Reconquista hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires y, tras ingresar desde autopista a Circunvalación, fue interceptado por una pareja de delincuentes que iba en moto y se le puso a la par, apuntándole con un arma de fuego para que baje la marcha.

El chofer, lejos de acceder, intentó evadir la situación frenando en una curva, lo que produjo que perdiera el control del camión. Como consecuencia, el vehículo terminó volcado y el camionero con heridas leves.

¿Qué dijo el chofer que volcó su camión intentando escapar de un robo en circunvalación de rosario?

En su testimonio, Alejandro contó: “Vengo entrando desde la autopista para tomar Circunvalación y me encuentro con una moto. El que iba a atrás me apunta con un arma para que parara. Frené para no tocar el cordón y cuando volanteó se me fue la cola del camión y me llevó a la rastra”.

Y agregó que no llegó a ver más nada y que no supo qué había pasado con los delincuentes: “Por suerte pasaron unas personas y me pudieron abrir la puerta. Tengo lesiones leves en las manos, en la oreja y un pie, pero en líneas generales estoy bien”.

Debido a que el chofer transportaba mercadería al momento del siniestro, fue necesaria la presencia de Policía y Bomberos que resguardaran los elementos hasta que pudieran ser retirados por el propietario. El camión Mercedes Benz quedó obstaculizando la calzada y el tránsito estaba restringido por la zona.