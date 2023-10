Soledad Pastorutti celebra su cumpleaños en modo playa poético: “Me declaro culpable”

Consolidada como una de las estrellas más importantes de la música argentina, Soledad Pastorutti cumple años este jueves mientras cosecha los frutos de “Natural”, su nuevo álbum. En vísperas del festejo, compartió una foto playera y un mensaje poético que dice: “Me declaro culpable de vivir sin permisos”.

A través de redes sociales, la cantante oriunda de Arequito publicó unos versos que conmovieron a sus fans. “Puedo perseverar, puedo ser obstinada, pero siempre soy yo en cada cosa que haga”, reza el texto disponible online.

La artista recordó una escapada a la playa en un paisaje soñado. Foto: @sole_pastorutti

Aunque la primavera recién está levantando vuelo, la “Sole” parece estar lista para la llegada del verano. De cara a su cumpleaños eligió una foto a solas con un marco repleto de arena, mar y sol.

“Me declaro culpable de seguir adelante, arrastrando dolores, repitiéndome errores”, reza el mensaje de la artista santafesina. Al mismo tiempo, el texto defiende la voluntad de “perder el partido por buscar la revancha”.

Los versos que compartió Soledad Pastorutti generaron una catarata de comentarios y saludos cariñosos en redes sociales. En el cierre, la publicación de la cantante expresa: “Siempre he sido sincera y hoy también me doy cuenta de que me siento incapaz de cambiar esta esencia”.

¿Cuántos años tiene Soledad Pastorutti?

Nacida el 12 de octubre de 1980, Soledad Pastorutti tiene 43 años. Actualmente vive en Arequito, una localidad ubicada unos 80 kilómetros al oeste de Rosario.

Criada en el mismo pueblo en el que reside con su familia, la cantante se dedicó al canto desde que era una niña. Su debut en el Festival de Cosquín 1996 es uno de los hitos en la historia del evento más importante de la música popular argentina.

La santafesina fue una de las anfitrionas de la Fiesta Nacional de la Soja.

La “Sole” se hizo famosa por el revoleo del poncho para arengar al público en la plaza Próspero Molina mientras compartía el escenario con su hermana Natalia Pastorutti. Desde entonces construyó una carrera de nivel internacional con 12 discos de estudio editados.

En paralelo con su camino artístico, la cantante se casó en 2007 con Jeremías Audoglio. Como fruto del matrimonio nacieron sus dos hijas: Antonia Pastorutti (13) y Regina Pastorutti (10).

¿Qué publicó Soledad Pastorutti en su cumpleaños 43?

A través de redes sociales, Soledad Pastorutti decidió comenzar su cumpleaños con cuatro estrofas que emocionaron a sus seguidores. El texto completo es el siguiente:

Me declaro culpable de vivir sin permisos

De ir haciendo el camino con instinto insensato

Transitar sin licencias cada día prestado

Imprudente, tenaz, pero siempre a tu lado

Me declaro culpable de seguir adelante

Arrastrando dolores, repitiéndome errores

De ser más voluntad que razón en la marcha

Y perder el partido por buscar la revancha

Me declaro incapaz de cambiar mis principios

Por ser fiel o quizás por no entrar en más líos

Puedo perseverar, puedo ser obstinada

Pero siempre soy yo en cada cosa que haga

Me declaro culpable de ser tal como soy

De no ir camuflada a cada sitio que voy

Siempre he sido sincera y hoy también me doy cuenta

Que me siento incapaz de cambiar esta esencia.