Soledad Pastorutti se la jugó con un total white pero ¿se arrepintió?: “Ese blanco fue...”

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más famosas en el país y, sin dudas, una de las históricas. En ese marco, al ser de las más influyentes, fue una de las invitadas a participar del Festival EQUAL de Spotify.

Allí, la santafesina llamó la atención de todos, no solo por la espectacular perfomance que realizó, sino por la particular vestimenta que lució que generó un gran revuelo en redes sociales.

Soledad, al "Natural". (Prensa Soledad)

El look total White de La Sole en el Festival EQUAL Spotify

Soledad Pastorutti fue una de las mujeres que brilló en el Hipodromo de Palermo, en el Festival EQUAL de Spotify. Con su presentación, la cantante explotó el escenario y generó grandes repercusiones en redes sociales, pero no solo por su perfomance.

El look total white de La Sole Foto: Instagram

Es que la santafesina decidió llevar un espectacular look. Eligió un corsé blanco en la parte superior, que tenía un corte “V” en el escote. Acompañado por un pantalón de dos piezas: una calza blanca ajustada al cuerpo y una particular prenda: “sobre pantalón” de jean bota campana que es tendencia.

El look total white de La Sole Foto: Instagram

El divertido cruce de La Sole con una fan

El look de Soledad Pastorutti causó furor en las redes sociales, pero lo más llamativo fue una curiosa invitación de una fan en redes sociales. “Con todo el amor del mundo, no me pegas un culazo @sole_pastorutti?”, le preguntó una usuaria a La Sole, con una foto de la cantante arriba de la tarima.

La cantante no temió y retrucó: “Ese blanco fue mucho”, con humor, refiriéndose al atuendo que eligió para llevar en el festival que buscó celebrar y visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria de la música nacional.