La llegada de Carlos Tevez a Rosario Central no deja de sumar capítulos de “polémicas” o discusiones: ahora piden a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) que acredite que el “Apache” cuenta con el título habilitante para estar ocupando su cargo.

Cuando se supo que Tevez iba a ser el reemplazante de Leandro Somoza, hubo dedos acusadores que marcaban que el exfutbolista no contaba con el título habilitante para ocupar el cargo, pero el apoderado de la ATFA, Salvador Pasini, fue quién salió a desmentir y asegurar en la previa al debut con Gimnasia que “Tevez está recibido y puede dirigir”.

Tras la derrota como local, y luego de haber firmado planilla por primera vez, la polémica no se termina: el secretario adjunto de la ATFA, José Ángel Úbeda, mandó una carta documento para exigir a la entidad que haga pública la documentación que acrediten que Carlitos hizo y obtuvo el título habilitante para ser DT.

El plazo que tiene la asociación son 48 horas hábiles desde que recibieron la carta documento fechada el 24 de junio, según detalla Rosario3. Los dato que piden son para saber “si Carlos Tevez ha realizado el curso de DT; y en caso afirmativo, lugar y modalidad, fecha de inicio y de finalización del curso, fecha de expedición del título y nómina detallada de los restantes participantes del curso al que asistió el requerido”.

“Aclaro que debo realizar esta petición ya que no me es posible ingresar a las oficinas del gremio como Ud. sabe. En caso de no dar respuesta a mi solicitud en el término conferido, concurriré personalmente acompañado de autoridades certificantes a obtener satisfacción a mi requerimiento. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO”, concluye la carta documento; vale aclarar que Úbeda está enfrentado a Pasini y Chiqui Tapia.