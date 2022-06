Carlos Tévez debutó como director técnico de Rosario Central con derrota por 1 a 0 ante Gimnasia. En la previa del partido, firmó la planilla y ya se generó polémica.

El Apache fue confirmado como el nuevo entrenador del Canalla esta misma semana. Apenas asumió, se instaló la duda de si estaba habilitado o no para dirigir, ya que no tiene el curso de DT terminado. En la conferencia de prensa a modo de presentación, fue consultado por si por esta situación iba a poder firmar la planilla del encuentro de esta noche ante el Lobo. Su respuesta fue: “Veremos el viernes”. Esta fue una de las dudas que giró alrededor del ex jugador de Boca durante su primera semana al mando del conjunto de Arroyito.

Carlos Tévez debutó como DT de Rosario Central con derrota por 1 a 0 ante Gimnasia. Foto: @infobaedeportes

Se creía antes del duelo entre el conjunto rosario y el platense, que Miguel Tevez, uno de los hermanos del ex futbolista del Manchester City, que integra el cuerpo técnico, iba a hacerse cargo de firmar dicha planilla. Minutos antes del pitido inicial, se difundió una imagen del papel en el cual estaban las formaciones de los equipos. La firma que apareció como director técnico principal, fue la de “Carlitos”. La autorización se presume que vino desde la AFA, más precisamente de Claudio Tapia, que dio el visto bueno para que esto suceda. Resta por verse si la Asociación de Técnicos elevará una queja al respecto.

