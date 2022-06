Central y Gimnasia están empatando 0 a 0 por la quinta fecha del Torneo de la Liga Profesional. El partido se está jugando en el Gigante de Arroyito con Carlos Tévez debutando como director técnico en el banco del Canalla.

Con el arbitraje de Patricio Loustau, el conjunto rosarino y el Lobo no se sacan ventaja al término del primer tiempo. En un partido parejo, luchado en la mitad de la cancha, por ahora no hay un claro dominador. El Apache eligió un sistema 4-4-2 para su estreno como entrenador. Se lo nota tranquilo, corrigiendo algunos detalles de su equipo. Del otro lado, Néstor Gorosito, que le dio un gran abrazo al ex Boca cuando salieron al campo de juego, paró el mismo dibujo táctico que su rival.

Las estadísticas del partido entre Central y Gimnasia

NOTICIA EN DESARROLLO