Ex combatientes de Malvinas pusieron en valor la plazoleta 2 de Abril, ubicada en Avenida Presidente Perón al 3800. El intendente Pablo Javkin, junto a la directora del Centro Municipal Distrito Oeste Felipe Moré, Daiana Gallo Ambrosis, participó del acto de inauguración.

Los ex combatientes de Malvinas, junto a sus hijos, vecinas, vecinos, comerciantes de la zona y el trabajo del muralista Rubén Pérez Barrios, hicieron posible este trabajo de recuperación de la plazoleta.

Puesta en valor de la plazoleta 2 de Abril Municipalidad de Rosario

“Siempre los ex soldados de Malvinas impulsan recuerdos en la memoria de Rosario y este es el caso junto a Generación Malvinas, vecinos y comerciantes, gente muy emprendedora del Oeste”, remarcó el intendente Pablo Javkin y agregó: “Esta plazoleta es una marca que tiene la ciudad, relacionada al 2 de abril, hay una placa que quedó inmaculada desde hace casi 40 años y muestra el respeto de los vecinos con el lugar y ahora suma un mural”.

“La memoria es parte decisiva en la vida de una ciudad y particularmente Malvinas, que es algo que siempre nos va a obligar a generar memoria porque todos sabemos que durante mucho tiempo eso no sucedió”, reflexionó el mandatario y completó: “En este caso se completa con los nombres de los ex combatientes de la zona que no estaban en la placa original”.

Acto en la plazoleta 2 de Abril (Municipalidad de Rosario) Municipalidad de Rosario

“Cuando volvimos de Malvinas, lo hicimos con una consigna: recordar y homenajear a nuestros héroes siempre en cada rincón de nuestra patria”, comenzó diciendo el ex soldado combatiente, Fernando Vitale. “En abril de 1983, cuando se inauguró esta plazoleta, la desmalvinización era muy grande, no se sabía mucho de nuestros héroes, de su vida, de lo que les pasó, de lo que vivieron en Malvinas. Y acá faltaban nombres de los héroes rosarinos y en esa placa se agregó”, dijo Vitale.

La nueva placa suma seis nombres a los siete conocidos, que están en la original que data de abril de 1983: Alberto Aguirre, Oscar Manuel Álvarez, Jorge Enrique Cicotti, Sergio Raúl Desza, Daniel Osvaldo Esturel, Felipe Santiago Gallo, Juan Luis Gregori, Roberto Segundo Lobo, Saverio José Maragliano, Aldo Osmar Patrone, Héctor Miguel Rolla, Soriano Sotelo y Alfredo Jorge Vázquez.

Javkin junto a ex combatientes de Malvinas y familiares de ex combatientes (Municipalidad de Rosario) Municipalidad de Rosario

“En este espacio donde sembramos memoria están los que dejaron su vida por la patria y cumplieron con su deber”, remarcó Vitale. El mural es de autoría del artista Rubén Pérez Barrios que agradeció a los ex combatientes: “Por permitirme ser parte de esto, agregar un granito de arena al esfuerzo que hacen los muchachos y sobre todo rescatar que en este momento de tanta adversidad que vivimos, lo bueno es dar energía a las cosas que reconfortan y son positivas, ésta es una de ellas”.

Barrios destacó que los ex combatientes transformaron “el dolor, en amor, en diversas actividades solidarias, en dar una mano, un plato de comida caliente y en este caso cuidar los espacios de la ciudad, que son como los jardines de casa, cuando están floreados y limpios nos sacan una sonrisa y mucho más este espacio significativo que lleva los nombres de aquellos que dejaron la vida por la patria”. “Ahora a cuidarlo”, pidió el muralista.