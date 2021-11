Cinco días después de la gravísima denuncia por violencia de género en San Lorenzo, este lunes arrestaron al acusado de haber golpeado a su expareja hasta darla por muerta. El sospechoso de 32 años se entregó ante la Policía de Santa Fe y la Fiscalía quedó en condiciones de imputarlo por el episodio.

Fuentes de las fuerzas provinciales de seguridad confirmaron que Juan José B. se presentó por la tarde en la Comisaría 4° de Fray Luis Beltrán. El hombre de 32 años pasó el fin de semana prófugo mientras su foto se viralizó en redes sociales para reclamar la captura por la agresión a María José D. en el cordón industrial.

La joven quedó inconsciente después de los golpes que recibió el miércoles pasado en San Lorenzo. Según su relato, su hija de 12 años la sacó de abajo de la cama y llamó a su abuela para pedir auxilio.

“Peleamos afuera de su casa porque estaba con otra chica”, contó Maru sobre la última discusión que tuvieron el día de la golpiza. Si bien ya no recuerda parte de los episodios, acotó que quedó tapada con sábanas y sufrió varias convulsiones por las lesiones.

La joven de 27 años tiene dos nenas y un varón.

La ex del acusado apuntó que su hijo de 6 años vio cuando le pegaban hasta que perdió el conocimiento. En ese momento el nene interrogó a su papá alarmado y éste le dijo: “Tu mamá está muerta”.

“Salgo del baño y me como un velador que teníamos en la pieza. De ahí no me acuerdo más nada”, declaró la víctima en un reportaje con Canal 3. La niña más grande fue la que alertó a la familia y los vecinos, de modo que recibió ayuda de inmediato para el traslado al hospital.