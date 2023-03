Femicidio en Pujato: estranguló a su pareja y se suicidó

Una denuncia de femicidio sacudió a Pujato este domingo a la noche. La Justicia reportó el asesinato de una mujer de 57 años y también encontraron muerto al hombre que vivía con ella. Presumen que el concubino la mató y después se suicidó en la casa que compartían.

La policía comenzó a investigar el crimen a partir del aviso de familiares de Silvia Robisso en el pueblo ubicado 40 kilómetros al oeste de Rosario. Cerca de las 21.30, su hija encontró los cuerpos en la vivienda ubicada sobre Lavalle al 800 y llamó al 911.

En primera instancia, las autoridades detectaron que la víctima había sido estrangulada con un cable o un elemento similar. Además advirtieron que tenía lesiones en la cara.

Por otra parte, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que Eduardo Fiori murió por una herida de arma de fuego en el cráneo. De acuerdo a la evidencia y los informes que recibió la fiscal Marianela Luna, el hombre de 68 años se disparó después del asesinato de su pareja.

Durante el operativo en Pujato, el gabinete de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró un arma de fuego en la casa de Robisso. Los cadáveres fueron trasladados para hacer las autopsias correspondientes en busca de corroroborar la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio en el departamento San Lorenzo.

¿Cuántos femicidios hubo en Santa Fe?

De acuerdo a un informe oficial, en 2022 se registraron 33 posibles femicidios en Santa Fe. Se trata del 40,7 % por ciento de las muertes violentas de mujeres que investiga la Justicia.

Desde el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe (OSP) señalaron que la proporción de casos con indicios de violencia de género fue menor a la de años anteriores. A su veces, recordaron que el hecho de que no haya elementos compatible con ese tipo de casos en las causas no quiere decir que no haya existido dicho contexto.