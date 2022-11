“Quiero que me pidan disculpas”: ¿por qué Nani Unu se enojó con TN?

“Quiero que me pidan disculpas”. Así expresó su enojo Nani Unu al enterarse que TN publicó una noticia en la que informaba que había conseguido un trabajo y cobraba en dólares. La influencer Nahir Lorenzetti hizo nuevamente declaraciones polémicas en Tik Tok y aseguró que el medio de noticias la perjudica para conseguir nuevos trabajos: “Están obstruyendo mi camino al éxito”.

Es que el medio publicó una noticia asegurando que Nahir buscaba un hombre que la mantuviera, y que además había conseguido trabajo en moneda extranjera. Indignada, la influencer salió rápidamente a contestar. “No sólo están diciendo que soy heterosexual, que ya me parece demasiado grande asumir mi orientación sexual, cuando yo pedí alguien que me mantenga, no un hombre ¡yo nunca pedí un hombre!”, comenzó explicando.

Y continuó: “Quiero que borren esta noticia porque están obstruyendo mi camino al éxito”. Para Lorenzetti, lo que TN publicó es falso, puesto que no se trata de un sueldo, sino de un solo trabajo en el que cobró 500 dólares.

“Poniendo estas cosas en internet lo que están logrando es que otras personas que quizás quieren ofrecerme trabajo no lo hagan porque piensen: ‘Ay, no, ya debe tener mucho trabajo, no le ofrezcamos nada’”, sumó la Tiktoker y cerró declarando: “TN miente”.

Por qué se hizo viral Nani Unu

En medio de lágrimas, Nahir se grabó para decir que está pasando por una crisis. “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente”, comenzó diciendo en el video.

“Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”, expresó la tiktoker. “Necesito una solución, es muy difícil todo esto”, finalizó la joven muy angustiada.

En solo un día, el contenido de TikTok obtuvo 5 millones de reproducciones, más de 350 mil likes y más de 10 mil comentarios que abrieron un debate sobre lo que pidió la joven. Mientras algunos la apoyaron, otros tantos la criticaron.