Por el crimen de Máximo Jerez, los vecinos del niño rosarino atacaron la casa de un presunto vendedor de drogas

El homicidio de Máximo Jerez, de 11 años, conmocionó a todo el barrio Los Pumitas, en horas del mediodía un grupo de vecinos se acercó a la casa de un presunto vendedor de droga y comenzó a arrojar piedras e incendiar cosas. La situación se vio desbordada, y la policía tardó varios minutos en intervenir: el acusado escapó por los techos.

Un móvil de TN mostró en vivo como fue el enfrentamiento: los vecinos destruyen la casa del acusado, conocido como “el salteño”. En el lugar está la familia del pequeño asesinado y los pequeños heridos durante la noche del domingo. La casa está a 100 metros del lugar del crimen.

Ante el ataque de los vecinos, el hombre respondió a los tiros y en medio de las corridas una piedra dio en la cara del acusado. En medio de toda esta locura, comenzaron a llegar los patrulleros: al ingresar a la casa del hombre, detectaron que se escapaba por los techos.

En medio de piedrazos, la policía de Santa Fe logró sacar a “el salteño”

Todos los vecinos y los oficiales corrieron por la zona, y lograron detener al acusado junto a su familia, pero el traslado se complicó por la presencia de los vecinos completamente enojados. Los vecinos arrojaron bombas molotov y llegaron al lugar con garrafas.

“Dos meses atrás mataron a un chico acá a la vuelta y ahora se metieron un pibe de 11 años. Cuando se va la policía, amenazan a todas las personas que viven en la cuadra”, contó un vecino a TN.

En medio de piedrazos y vecinos que intentaban acercarse a “el salteño” para lincharlo, la Policía de Santa Fe logró llevarse al acusado herido. El padre del niño asesinado recibió varios impactos de balas de goma.

Luego de unos minutos, sacaron esposadas a la esposa y a la hija del acusado; según detalla TN en la casa hay dos hijos más dentro de la casa que los vecinos están intentando tirar abajo.

Qué fue lo que desencadenó el estallido de los vecinos en Rosario

Según detalla Clarín, una de las tías de Máximo contó que recibieron amenazas en el hospital, mientras cuidan a los otros tres menores que fueron heridos el domingo. Ante esta situación, se desencadenaron los episodios de violencia que detallamos anteriormente en la casa del presunto narco.

En medio de todo este enfrentamiento, un vecino se acercó a la policía con un contundente pedido: “No me lo largues, eh. Me lo prometiste. Si no hacen justicia esto va a ser peor, yo te aviso”.

Luego de que la familia de “el salteño” fuera trasladada por la policía, los vecinos ingresaron a la casa de los acusados para destruirla y que “no vuelvan más”. Se llevaron electrodomésticos, muebles, ropa, juguetes y hasta las aberturas de la vivienda.

La causa está siendo investigada por el fiscal Adrián Spelta, de la Unidad de Homicidios Dolosos en turno.

¿CÓMO MATARON AL NENE DE 11 AÑOS BALEADO EN ROSARIO?

La hipótesis inicial en torno al homicidio en Rosario es que un delincuente abrió fuego en medio de un cumpleaños. Vecinos de Los Pumitas apuntaron que el tirador huyó corriendo. Durante el operativo posterior al ataque, la policía secuestró dos armas de fuego, incluyendo una de fabricación casera.

La denuncia señala que los niños estaban reunidos en la vereda cuando el agresor le disparó a otro grupo de personas y huyó. La causa quedó en manos del fiscal de turno Adrián Spelta. Aunque no trascendieron indicios del motivo del asesinato, Amsafe repudió el avance de la violencia narco en Rosario a la hora de solidarizarse con las familias de las víctimas y la escuela a la que asistían.

¿CUÁNTOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ASESINARON EN ROSARIO?

Desde el comienzo de 2023 ya mataron a cuatro niños y adolescentes en el departamento Rosario. Se trata de algo más del 6 por ciento en una lista de 61 homicidios confirmados hasta el momento.

El año pasado, la cantidad de personas menores de edad asesinadas fue récord. En total se sumaron 33 muertes. De acuerdo a un informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe (OSP), casi el 20 % de las víctimas reportadas en 2022 fallecieron antes de cumplir 20 años.