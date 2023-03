Velorio con custodia policial: la despedida de Máximo, el pequeño baleado en Rosario

Este lunes despiden los restos de Máximo Jerez, el pequeño asesinado en Empalme Graneros, con fuerte presencia de policías. La despedida se realizó en las instalaciones del club Los Pumas, en Cotone 130 bis.

Según detalla Rosario3, en el lugar estuvieron presentes oficiales en moto y camioneta, junto con integrantes de GIRI, un grupo de tareas especiales de la Provincia de Santa Fe.

“Lo fusilaron, lo mataron, estamos todos destrozados y no quiero que esto quede impune”, dijo la tía de Máximo en diálogo con Radio Con Vos. Y agregó: “Quiero justicia para que no haya más Máximos. No queremos otro Máximo, en el barrio estamos tan cansados de todo, cansados de que nos roben y de que mueran los chicos”.

Máximo Jeréz tenía 11 años y fue asesinado en Rosario al quedar en medio de una balacera. (TN)

Qué dijo el Fiscal tras la muerte del nene de 11 años en Rosario

La situación en Rosario es alarmante hace muchos meses, el número de homicidios no deja de subir, pero a esto hay que sumarles que ya no se respetan “códigos” en los ataques. “La presencia de niños era generalmente un obstáculo o un código para evitar este tipo de ataques, hoy ya no. Se corrieron todos los límites”, sostuvo el fiscal Adrián Spelta en diálogo con LT8.

“Evidentemente, hay un conflicto con una banda particular en ese punto neurálgico de la ciudad, un conflicto que desencadenó una balacera que ya no tiene límites, porque se corrieron todos los límites”, señaló y agregó: “En este ataque lamentablemente resultaron lesionados cuatro chiquitos, uno de ello falleció por un disparo que recibió por la espalda”.

Cómo siguen los niños heridos en la fatal balacera en Rosario

Además de la víctima fatal, otros tres menores están internados con heridas de bala en el Hospital de Niños Zona Norte. Los pequeños de 2 y 14 años, ”al día de hoy, están en sala de internación conjunta con su familia, evolucionando bien”. Mientras que “el de 13 años sigue en sala de cuidados intensivos en estado reservado, pero con buena evolución”, detalló Mónica Jurado en diálogo con TN.

¿CÓMO MATARON AL NENE DE 11 AÑOS BALEADO EN ROSARIO?

La hipótesis inicial en torno al homicidio en Rosario es que un delincuente abrió fuego en medio de un cumpleaños. Vecinos de Los Pumitas apuntaron que el tirador huyó corriendo. Durante el operativo posterior al ataque, la policía secuestró dos armas de fuego, incluyendo una de fabricación casera.

Un nene de 11 años murió baleado sobre Cabal al 1300 bis, en la zona noroeste de Rosario. Además del homicidio, en el barrio Los Pumitas hirieron a otros tres menores de edad. Foto: Juan José García

La denuncia señala que los niños estaban reunidos en la vereda cuando el agresor le disparó a otro grupo de personas y huyó. La causa quedó en manos del fiscal de turno Adrián Spelta. Aunque no trascendieron indicios del motivo del asesinato, Amsafe repudió el avance de la violencia narco en Rosario a la hora de solidarizarse con las familias de las víctimas y la escuela a la que asistían.

¿CUÁNTOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ASESINARON EN ROSARIO?

Desde el comienzo de 2023 ya mataron a cuatro niños y adolescentes en el departamento Rosario. Se trata de algo más del 6 por ciento en una lista de 61 homicidios confirmados hasta el momento.

El año pasado, la cantidad de personas menores de edad asesinadas fue récord. En total se sumaron 33 muertes. De acuerdo a un informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe (OSP), casi el 20 % de las víctimas reportadas en 2022 fallecieron antes de cumplir 20 años.