Este domingo 12 de septiembre se llevarán adelante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Rosario, donde a nivel local se elegirán los candidatos a competir por 13 bancas del Concejo Municipal distribuidos en 55 listas de 17 frentes. Las tres principales fuerzas (Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Frente Amplio Progresista) presentan atractivas internas cuyos vencedores se ganarán el derecho de competir en las generales de noviembre. Cabe recordar que también se elegirán a quienes competirán en los comicios a Diputados y Senadores Nacionales por Santa Fe.

¿Es obligatorio votar pese a la pandemia?

Sí, hay es obligatorio votar, aunque quienes presenten síntomas relacionados con coronavirus no deben acudir a las escuelas y luego deberán justificar su no voto mediante un certificado correspondiente. Los centros de votación estarán abiertos de 8 a 18, y se decidió la creación de un horario de votación prioritario para personas con factores de riesgo, que deberán acreditarlo con un comprobante, desde las 10:30 hasta las 12:30.

Las filas deben hacerse afuera de las escuelas, manteniendo la distancia establecida por protocolo sanitario. Quienes a las 18 hayan quedado afuera de las escuelas, pero haciendo la fila para votar, recibirán un número y podrán hacerlo cuando les llegue el turno. Los que arriben más tarde y no tengan número, no podrán sufragar. Adentro habrá alcohol en gel, se recomienda no usar la saliva para cerrar los sobres y llevar lapicera propia.

¿Qué documentos están habilitados para votar en las PASO 2021?

Solo la última actualización del documento será tomado como válido; aclarado esto se podrá votar en las Elecciones 2021 con los siguientes documentos:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El sistema de bicicletas públicas y el transporte público urbano e internurbano será gratuito en Rosario durante las PASO

Tanto en las PASO como en las elecciones generales el uso de las bicicletas públicas, del sistema “Mi Bici, Tu Bici” será gratuito. Esto será desde las 7 de la mañana hasta las 23.30 horas del domingo 12 de septiembre; y lo mismo se repetirá el 14 de noviembre. Lo mismo ocurrirá con los colectivos urbanos e interurbanos, que contarán con frecuencia de día sábado.

Qué se elige

Los comicios son el primer paso para renovar 13 bancas en el Concejo Municipal sobre un total de 28. Para participar de los comicios generales del 14 de noviembre, cada alianza debe obtener en esta instancia una cantidad de votos igual o superior al 1,5% del padrón de la ciudad. Cabe recordar que también se eligen precandidatos a Senadores Nacionales y a Diputados Nacionales.

Con qué sistema se vota

Para los cargos locales se usará la boleta única, teniendo que marcar con una cruz la opción elegida (la lista o el voto en blanco). Se debe llevar lapicera propia por cuestiones sanitarias. Luego se dobla la papeleta y se inserta en la urna. Para las elecciones legislativas nacionales (diputados y senadores) se usarán las viejas boletas sábanas, por lo que si se quiere elegir precandidatos de distinto frente o diferente lista, habrá que cortarla. Luego no se debe usar saliva para cerrar el sobre

Con qué sistema se eligen los ganadores

Las listas deben superar el 1,5% de los votos emitidos válidos para entrar en la competencia. Luego se aplica el sistema D’Hondt, el cual reparte las bancas a las listas de manera proporcional al número de votos recibidos. Básicamente, se debe dividir la cantidad de votos de cada una de las listas por la cantidad de cargos a ocupar y ordenar esos resultados de mayor a menor dentro de cada frente. Así quedará conformada una lista única y definitiva en cada frente que será la que compita en las elecciones generales de noviembre.

¿Cómo justificar la no emisión del voto de elecciones locales?

Quienes por alguna razón justificada no puedan emitir su voto en la votación de Santa Fe podrán justificar su ausencia de manera virtual para las elecciones de carácter municipal o comunal. El trámite se realiza en el sitio del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe (clic acá):

Se deberá completar el número de DNI, sexo y código de verificación.

Verificar que los datos ingresados sean correctos y acer clic en “Solictar eximición”

Se genera automáticamente un formulario que te exime de las elecciones comunales y municipales, pero NO de las nacionales.

Precandidatos a Concejal de Rosario ordenados por frente

Frente de Todos: la Lista 6 Entre Todos es encabezada por Pedro Galiano; la Lista 7 Todos Juntos por Rosario está encabezada por Matías Fernández; la Lista 18 Accionemos Rosario tiene en primer lugar a Cristian Fdel; la Lista 26 Hacemos Renovación a Lisandro Cavatorta; la Lista 27 Rosario de Pie, encabezada por Norma López, Mariano Romero y Alejandra Gómez Sáenz en tercer lugar; la Lista 29 Unidos Podemos, encabezada por el ex ministro Esteban Borgonovo, secundado por Claudia Giaccone; la Lista 47 Rosarinos por Rosario, quien tiene en primer lugar a Alicia Cavallero; la Lista 48 Ser Nosotros, encabezada por Elías Reynsoso; la Lista 51 Confluencia por Rosario, encabezada por Francisco Saavedra y la Lista 52 Haciendo Rosario, encabezada por Rubén Sauro.

Juntos por el Cambio: la Lista 1 Evolución, encabezada por Anahí Schibelbein; la Lista 4 Vamos Juntos, que tiene en su primer lugar a Agapito Blanco y en segundo lugar a la ex concejala Agustina Bouza; la Lista 16 Nuevos Comienzos, encabezada por Marcelo Cressini; la Lista 17 Rosario Nos Une, con Carlos Cardozo y Renata Ghilotti en los dos primeros lugares; la Lista 23 Cambiemos con Ganas, que encabeza Ana Laura Martínez, secundada por Martín Rosúa; la Lista 24 Una Nueva Oportunidad Rosario, encabezada por Silvia Cantarella; la Lista 30 Republicanos por la Libertad, encabezada por Maximiliano Bagilet; y la Lista 35 Hasta acá, que encabeza Eugenio Malaponte.

Unite por la Libertad y Dignidad: la Lista 8 Descendientes, que encabeza Julio Lurati; la Lista 10 Alternativa Libertaria, encabezada por Martín Pellegrina; la Lista 11 Por un País Mejor, que tiene en primer lugar a Marcelo Montero; la Lista 20 Ciudadanos por la Libertad, encabezada por Rodolfo Razzari; la Lista 31 Unión por Rosario, que encabeza Mirta López Messina; la Lista 34 Unidad Rosarina Ya, que tiene en primer lugar a Nicolás Scavuzzo; la Lista 49 Inmigrantes, que es encabezada por Héctor Chiappini y la Lista 55 Somos Vida, que es encabezada por Hernán Encina

Frente Progresista: la Lista 9 Arriba Rosario, encabezada por Ciro Seisas; la Lista 15 La Esperanza en Movimiento, encabezada por Juan Carlos Rodríguez; la Lista 32 Poder del Pueblo, que lleva como primer candidato a Lisandro Zeno; la Lista 39 Más Para Rosario, encabezada por Verónica Irízar y la Lista 43 Rosario Suma, que es encabezada por Miguel Ángel Cappiello, secundado por Lorena Carbajal.

Primero Santa Fe: la Lista 13 Cruzada Renovadora, que lleva como precandidato a Esteban Álvarez; la Lista 15 El Deporte y la Gente, que es encabezada por Salvador Ragusa; la Lista 28 Primero Rosario, que encabeza Mariana Eiman; la Lista 50 Autonomía, Desarrollo y Libertad, que es encabezada por Manolo Contini y la Lista 54 Red Ciudadana, que tiene en primer lugar al periodista Miguel Ángel Villanueva.

Partido Moderado: la Lista 12 Fundamental/Mente por Rosario, que tiene como primer precandidato a Claudio Bernasconi; la Lista 22 Con vos (Z) de Barrio, que es encabezada por Claudio Gershanik; la Lista 36 Solidaridad, que tiene primera en la lista a Elena Domínguez y la Lista 37 Libertad, que es encabezada por Mónica Risso.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: la Lista 41 (R)evolucionemos la Izquierda, encabezada por Alejandro Parlante y la Lista 42 Unir la Izquierda, que encabeza Octavio Crivaro.

El Partido Autonomista: la Lista 38 Somos Rosario, que encabeza Ariel Vijarra y la Lista 53 Unidos por Rosario, que tiene en primer lugar a Pablo Galiano Svaiger.

Partido Vida y Familia: la Lista 25 Rosario Late, encabezada por Gustavo Volpe y la Lista 33 Rosario es Familia, encabezada por Carlos Cossia.

Partido Soberanía Popular: la Lista 5 Proyecto Soberanía, que es encabezada por Nire Roldán y la Lista 19 Pueblos Libres, que tiene como primer precandidato a Facundo Peralta.

Ciudad Futura: lista 44 El Futuro ya llega, que encabeza Juan Monteverde, acompañado por Jésica Pellegrini. Partido Lealtad y Dignidad competirá con la Lista 2 Lucho por Vos, que encabeza Luis Hermosín.

Movimiento al Socialismo presenta la Lista 3 Renovar a la Izquierda, encabezada por César Rojas.

Movimiento Independiente Renovador: presenta la Lista 45 Desarrollo Urbano, que tiene como primer precandidato a Juan Carlos Blanco.

Partido Mejor: la Lista 21 Volver a Rosario, del partido Mejor, que lleva como primer precandidato a Miguel Ángel Tessandori.

Partido Igualdad y Participación: presenta la Lista 46 Igualdad, que es encabezada por Celeste Lepratti.

Partido Unión por la Libertad: presenta la Lista 40 Renacer, que encabeza Lisandro De Luca.