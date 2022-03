Por las falencias y crisis en el servicio de transporte público de Rosario, los pasajeros se organizan para llevar adelante un “paro” el 6 de abril: el mismo constará en no abonar el boleto. Si el servicio no se normaliza el 17 de abril, advirtieron que la medida se repetirá por tiempo indeterminado.

Las vecinales rosarinas reclaman que se vuelva a los recorridos anteriores a la pandemia, que se mejoren las frecuencias, “apertura de puestos de recarga de tarjetas y carga de viajes en las tarjetas”. Ante esta situación, los usuarios del Transporte Público de Pasajeros el próximo 6 de abril se negarán a pagar el boleto.

Paro de pasajeros, la medida que tomarán en Rosario por el mal servicio. Foto: Rosario3

“No encontramos eco a nuestro reclamo”, comentó Claudio Gershanik de la vecinal de Tablada, en diálogo con Radiópolis (Radio2); y detalló que “la presidenta de la comisión nos dijo que recién en dos semanas piensan reunirse con el Ente de la Movilidad para ver qué hacer”.

Como la respuesta y solución no llegan, y los usuarios sienten que el tema no es tratado con la urgencia que requiere, lanzaron esta medida de fuerza: “No vamos a pagar el boleto. Vamos a subir y usar el colectivo sin pagar”, detalló y agregó que si el 17 no hay un cambio, la medida se aplicará por tiempo indeterminado.