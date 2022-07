La colecta solidaria “Todos por Nico” tuvo buenos resultados cuando los padres del niño comunicaron que habían llegado a la cifra necesaria para cubrir los gastos del tratamiento. Ahora la familia se encuentra en Barcelona y contó cómo es el proceso de curación.

El lunes pasado el niño comenzó con todos los estudios, el martes tuvo punción de médula y una analítica “donde le hacen varios estudios de sangre”, relató la mamá del pequeño. El miércoles y jueves tuvo un centellograma y la semana que viene tiene la tomografía.

Con todos los análisis realizados, la próxima semana el médico dará un panorama y evaluación para poder empezar con el tratamiento.

Nico junto a sus papás. Foto: Instagram: @todosxnico2022

“Estamos muy ansiosos, queremos que arranque ya”, explicaron Pamela y Luciano, papás de Nico en diálogo con De 12 a 14 (El Tres). Como el tratamiento dura siete meses, la mamá del niño tuvo que renunciar a su trabajo.

“Tuve que renunciar porque no me ofrecieron licencia, en ese momento no estaba la Ley de Oncopediatría”, afirmó Pamela. Por su parte, Luciano tuvo la suerte de poder continuar con sus actividades desde el exterior.

“Voy a trabajar desde acá media jornada”, expresó el papá del menor. “Me están ayudando mucho”, mencionó. Por último los argentinos contaron que la atención médica de Barcelona “es de primera” y destacaron la tecnología de las máquinas para la salud.