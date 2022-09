Newell’s sumó 14 nombres para elegir director técnico “del gusto de la gente”

Hace menos de una semana, Newell’s se quedó sin chances de contratar a Sebastián Beccacece y sigue en busca del nuevo director técnico. En el club ya sumaron 14 nombres y quieren un entrenador “del gusto de la gente”, de modo que pidieron “tiempo” para cerrar la negociación.

“Tenemos que ser muy respetuosos”, explicó Ignacio Astore sobre la sucesión de Javier Sanguinetti. El presidente rojinegro quiere traer a quien cuente con “más afinidad con la historia institucional” de la Lepra, un elemento que jugó a favor en las primeras gestiones fallidas para contactarse con Alfredo Berti y Roberto Sensini.

En una entrevista reciente, Beccacece dijo que no estaba preparado para dirigir a Newell’s. “No voy a profesionalizar mi pasión”, explicó cuando anunció su salida de Defensa y Justicia. Por su parte, Astore comentó: “Yo me lo mantuve en reserva. Si él lo quiso decir, bienvenido”.

Dentro de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el titular de la comisión directiva rojinegra les dijo a los hinchas: “No les pido paciencia, les pido que tengamos un poco de tranquilidad a la hora del concepto”. En cuanto a la llegada del nuevo DT, planteó que busca “lo más saludable desde el punto de vista deportivo y lo que le gusta al paladar del socio y la socia”.

El “plantel entero” lesionado de Newell’s

Con una extensa carrera como médico del plantel profesional, Astore expresó preocupación por la gran cantidad de bajas que tuvo Newell’s en este torneo. “Hoy tengo un parte de 15 jugadores lesionados, un plantel entero”, confirmó.

En cuanto al rendimiento del equipo, el presidente rojinegro consideró que hubo un “sinnúmero de cosas” que afectaron negativamente a la Lepra. Si bien reconoció que trajeron “pocos” refuerzos”, sostuvo que todos llegaron con el consentimiento de Sanguinetti.

Astore defendió la apuesta a la contratación del ecuatoriano y su proceso de adaptación. Foto: @newells

En cuanto a lo que viene después de su primer año de gestión, el titular de la comisión directiva dijo que Newell’s tiene todo listo para la compra del pase de Willer Ditta. También se refirió al proceso de adaptación de Djorkaeff Reasco y señaló que Lucas Melano deberá seguir un camino similar luego de su llegada.

Astore enfatizó que la Lepra hoy tiene muchos jugadores con “más partidos en Primera División que en reserva” y eso atenta contra el proceso a largo plazo. “El resultado se está obteniendo, pero el tiempo es tirano y necesitamos otro campeonato más para que se terminen de consolidar”, concluyó.