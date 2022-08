Sebastián Beccacece sin piedad con Marcelo Gallardo: “Me pareció arrogante y desubicado”

Palpitando la previa del encuentro entre River y Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina, el Director Técnico del conjunto de Varela, Sebastián Beccacece, lanzo fuertes críticas contra el entrenador rival, Marcelo Gallardo, a tres meses del cruce verbal que sostuvieron durante su último duelo.

Sebastián Beccacece, entrenador de Defensa y Justicia.

El partido, que se había disputado el 5 de junio pasado, destacó más por la pelea entre ambos entrenadores que por el resultado final de 0-0 en el estadio “Tito” Tomaghello.

Los dichos de Sebastián Beccacece sobre Marcelo Gallardo

El altercado se dio en un comienzo debido a que debido a que Beccacece evitó que el lateral derecho del “Millonario”, Marcelo Herrera, cobre un lateral rápido para que se pueda concretar el cambio de Brian Cuello. Tras este accionar, Gallardo le reprochó el acto diciendo “¿Qué te pasa?... ¿Estás loco?”.

Esto desató la furia del ex ayudante de campo de la Selección Argentina, que se fue expulsado por Facundo Tello por bloquear la acción de juego, le replicó al técnico de la “Banda”: “¡¿Quién sos?!” le decía el DT mientras lo escoltaban al vestuario.

Tras tres meses de silencio, finalmente comentó sobre lo ocurrido y no se guardó nada: “Está instalado que al que gana no se lo toca y es algo más particular. No me generó nada más que una simple discusión. Para una pelea se necesitan dos y me hago cargo de la parte que me corresponde”.