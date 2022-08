Superclásico: por qué River supera a Boca en las redes sociales

El Superclásico del fútbol argentino es uno de los grandes temas en las redes sociales cuando falta poco para el próximo encuentro. River y Boca también juegan su partido y los fanáticos de cada uno se hacen notar.

Y justamente el Millonario es quien más menciones tiene entre los equipos el fútbol argentino. Según un informe de julio del portal DeporFinanzas, los de Núñez lideran el podio con 34.5 millones de interacciones contra 11.2 millones del Xeneize. Más lejos, Rosario Central está tercero con 3.3 millones.

Estas cifras toman en cuenta todas las acciones de Twitter como retuits, me gusta, citaciones y respuestas y en Instagram los “me gusta” junto con los comentarios de las publicaciones. Un dato no menor son los seguidores, aunque en esa materia Boca supera al millonario en ambas redes.

La final de Madrid, una de las causas del furor de River en redes. (AP)

También se tienen en cuenta las reproducciones, me gusta y comentarios en Tiktok y Youtube, donde los clubes también tienen actividad.

Claro está que más allá de la cantidad de fanáticos, lo que se mide es qué tanto interactúan con las cuentas. Uno de los fuertes del Millonario son los días 9 de cada mes, porque se recuerda la final de la Copa Libertadores, disputada el 9 de diciembre de 2018 justamente ante el Xeneize.

Desde aquella final histórica, fue muchas veces tendencia el “Felices X (la cantidad de meses)” rememorando aquella final histórica que se jugó en el Santiago Bernabéu.

Superclásico: cuándo juegan Boca y River por la Liga Profesional

Boca recibirá a River en La Bombonera el próximo domingo 11 de septiembre desde las 17 horas. El último enfrentamiento entre ambos en ese estadio fue el 16 de mayo de 2021 por la Copa de la Liga Profesional.

En aquel encuentro, igualaron 1 a 1 con goles de Carlos Tevez y Julián Álvarez y el Xeneize pasó a semifinales con tiros desde los doce pasos (4-2).