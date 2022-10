Newell’s - Boca: no venderán entradas para los no socios

El recibimiento de Newell’s en el Coloso fue una fiesta en las tribunas, a pesar de la derrota ante Tigre. El aliento leproso se hace sentir en casa y por eso se espera que en el último partido de local ante Boca, este se haga sentir; y por pedido del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, no se venderán entradas a los no socios.

A través de un comunicado, la dirigencia de Newell’s detalló que hay temor de que ingresen hinchas de Boca al estadio y que se generen incidentes. “Esta resolución fue manifestada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia con el fin de resguardar la seguridad de socios, socias e hinchas del club durante un compromiso que demandará especial atención debido a la ubicación del conjunto visitante en la tabla de posiciones”, detallan.

Qué pasará con los no socios que compraron entradas para el partido de Newell’s y Boca

Quienes el jueves hayan comprado entradas para el encuentro en el Parque y no sean socios, podrán asistir igual al encuentro. Los no socios no podrán comprar entradas desde este viernes para plateas, momento en el que se dispuso esta medida. Esto se debe a que “no se detectó una demanda que difiera a la que usualmente hay en cada encuentro que juega Newell’s en condición de local”.

Además, detallaron que se “reforzará la seguridad en dichos sectores”, y remarcaron que “no existirá la posibilidad de asociarse a la institución durante el presente viernes y los días sábado y domingo, reactivándose esta opción el día lunes”.

Newell’s aplica el bono Día del Hincha en el partido con Boca

Mediante un comunicado, la Lepra confirmó que el acceso al Estadio Marcelo Bielsa tiene un costo adicional de 1.000 pesos. Sin embargo, solo es obligatorio en algunos casos.

Newell’s informó que el bono del Día del Hincha es voluntario para quienes tengan abonos de plateas y palcos. La misma excepción se aplica a socios vitalicios, así como menores de 7 años.

Cuándo juegan Newell’s y Boca

El partido por la fecha 26 es el cierre de campeonato como local para Newell’s será el domingo 16 de octubre a las 15.30 horas ante Boca, el máximo candidato a quedarse con la Liga Profesional.