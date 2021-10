Adrián Taffarel pateó el tablero para el partido de Newell’s ante Independiente y confirmó que apostará a los pibes. “La clave del próximo partido es levantarnos anímicamente, salir a pelear y enfrentar el problema, es una responsabilidad y tenemos las herramientas para sobrellevar esta situación”, dijo el técnico leproso en conferencia de prensa.

“Estamos fortaleciendo el tema anímico, pero eso también es personal, tiene que salir del jugador, y yo veo que ellos quieren salir de este mal momento”, abundó el DT interino y agregó: “Se lo dije a los jugadores, no hay soluciones mágicas, hay que hacernos cargo”.

Taffarel reconoció que lo tiene sin cuidado que la dirigencia esté buscando otro técnico. “Está en las reglas del juego. Hace 7 u 8 días que me hice cargo del equipo por pedido del Presidente. La idea es hacer lo imposible para que esto mejore y creo que lo podemos lograr”, apuntó.

Confirmó que volverá al 4-4-2, con los pibes Tomás Jacob y Marco Campagnaro por los laterales. En el medio podría jugar otro juvenil, Benítez, y arriba no se descarta que Panchito González vaya de arranque. “Maxi no irá desde el arranque porque hace mucho tiempo que no suma minutos de fútbol, pero irá al banco de suplentes. Panchito González está bien, volviendo de una lesión y lo tengo en cuenta para que sea parte del equipo”, admitió.

De esta manera, un probable once inicial para el domingo a las 18 en el Coloso Marcelo Bielsa sería: Macagno, Yacob, Maccari, Canale y Campagnaro; Comba, Pérez, Cacciabue y F. González; Castro y Scocco.