Nahuel Guzmán suena como refuerzo de otro equipo mexicano que tiene a un ex Newell’s

La mayor parte de la carrera de Nahuel Guzmán se desarrolló fuera de la Argentina y no hay indicios de que cambie en el futuro cercano. No obstante, este martes trascendió que puede irse de Tigres, ya que está en el radar de otro equipo que tiene a un exjugador de Newell’s Old Boys.

El “Patón” tiene 37 años y lleva casi una década en el exterior. Luego de haber conquistado varios títulos con el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), parece que uno de sus rivales quiere contratarlo para la próxima temporada.

¿Qué equipo quiere contratar a Nahuel Guzmán?

Según informó Medio Tiempo, Nahuel Guzmán tiene chances de incorporarse a Cruz Azul. Si se concreta, el arquero le pondrá punto final a la etapa más larga de su trayectoria profesional.

El exjugador de la Lepra se fue a México en 2014, un año después de la conquista del Torneo Final con el plantel rojinegro. Actualmente es uno de los principales referentes de Tigres junto a Guido Pizarro, otro deportista argentino.

Antes de esta posible negociación, Cruz Azul ya incorporó a un futbolista que pasó por Newell’s. Meses atrás contrató a Willer Ditta, una de las principales figuras del equipo rosarino.

Desde que se mudó a América del Norte, Guzmán ganó cinco veces la Liga de México. Su primera vuelta olímpica fue en 2015 y la repitió en esta temporada.

El futuro del “Patón” todavía no está definido, pero la decisión es cuestión de días. Como alternativa a Cruz Azul, recientemente trascendió el interés de volver al parque de la Independencia, aunque la Lepra no presentó oferta alguna hasta el momento.