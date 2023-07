Newell’s confirmó la venta de Willer Ditta a Cruz Azul y detalles del acuerdo

En el inicio del mercado de pases, Newell’s confirmó este miércoles la baja más sensible para afrontar la segunda parte del año. El club anunció la venta de Willer Ditta con un acuerdo que puede generar ingresos adicionales a partir de la temporada siguiente.

La Lepra informó que los mexicanos compraron el 90 % del pase del futbolista de 25 años. La institución conserva la parte restante de los derechos económicos.

Ditta se fue de Rosario hace varios días, pero la venta no se formalizó de inmediato. Cruz Azul lo presentó como refuerzo hace una semana y en el parque de la Independencia no se hicieron eco de este anuncio, ya que el traspaso aún no se había concretado.

Mediante un comunicado, Newell’s le deseó “éxitos” al defensor en esta nueva etapa de su carrera. Además, el club sostuvo que cerró un “acuerdo beneficioso” sobre la partida de uno de los pilares de la última línea rojinegra.

¿Cómo se cerró la venta de Willer Ditta a Cruz Azul?

Según informaron desde el parque de la Independencia, Cruz Azul se comprometió a comprar el 10 % restante del pase de Willer Ditta a partir del 30 de junio de 2024. Hasta esa fecha, los mexicanos pueden venderlo, lo que generará un ingreso extra de manera automática en la próxima temporada.

El marcador central fue titular desde que llegó a la Argentina. Foto: @newells

Cuando empezó la negociación, fuentes vinculadas al jugador señalaron que la transferencia se había acordado por 4 millones de dólares. Sin embargo, la Lepra no brindó precisiones sobre el monto del traspaso.

¿Cómo le fue a Willer Ditta en Newell’s?

En menos de un año y medio, Willer Ditta se convirtió en una de las figuras de Newell’s. El club lo contrató a principios de 2022, cuando le compró el 80 % de su pase a Junior de Barranquilla.

Desde que se mudó a Rosario, el colombiano disputó 61 partidos y convirtió tres goles con la casaca rojinegra. Su último encuentro fue el 6 de junio, cuando la Lepra venció a Santos en Brasil y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.