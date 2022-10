Nadia Podoroska abrió su corazón: contó que está de novia con Guillermina Naya

“Vivir auténticamente requiere tanto coraje, pero siempre vale la pena”, le dijo Billie Jean King a Nadia Podoroska. Así felicitó este miércoles a la tenista argentina que sin rodeos confirmó que está de novia con Guillermina Naya.

Feliz por la vuelta al circuito profesional después de diez meses sin jugar por lesión, la semifinalista en Roland Garros 2020 habló de la relación. En una entrevista durante su participación en el US Open, contó que su pareja jugó un papel clave durante su recuperación en Alicante, donde vive desde hace años.

La pareja tuvo a María Irigoyen como capitana en el Ciclón. Foto: @nadiapodoroska

Mientras su novia estaba inactiva en España, Naya viajó desde Argentina para brindarle apoyo anímico y afecto en paralelo con el proceso de rehabilitación. Previamente, ambas integraron el equipo nacional que disputó la Copa Billie Jean King y otros torneos, así como el seleccionado de San Lorenzo en un torneo interclubes.

Ubicada en el puesto 203 del ranking mundial, “Nachu” quiere seguir subiendo escalones en la clasificación para dejar atrás su larga pausa tenística. Sin embargo, también decidió hablar públicamente sobre su vida privada, algo que había evitado en 2020, cuando se metió en el top 50 gracias a una fabulosa actuación en Roland Garros.

La rosarina se mostró agradecida por el mensaje de Billie Jean King. En este sentido destacó que la exjugadora es un “verdadero ejemplo en la lucha por igualdad en el deporte y más allá del deporte”. Además, expresó: “Te respeto por todo lo que representás para nosotras”.

El mensaje romántico de Nadia Podoroska para Guillermina Naya

Días antes de la publicación de su entrevista con la revista Clay, Nadia Podoroska no pudo celebrar el cumpleaños de su novia junto a ella. “Hoy te celebro a la distancia, pero te siento a mi lado todos los días de mi vida”, escribió el martes 27 de septiembre a través de su cuenta de Instagram.

A la hora de repasar lo que ocurrió desde que se lesionó, la semifinalista de Roland Garros recordó que estuvo en Argentina entre septiembre y diciembre de 2021 con la mira puesta en volver a las canchas en el Australian Open. Acompañada por su familia, recargó las pilas y regresó a España, pero los problemas físicos persistieron.

Nadia Podoroska agradeció el apoyo de Billie Jean King cuando salió del clóset. Foto: @nadiapodoroska

“Cuando supe que podía tardar más tiempo, mi mamá pudo visitarme. Después vino mi novia a verme”, recordó “Nachu” sobre el proceso de recuperación. De esta manera destacó la ayuda de sus seres queridos para combatir la ansiedad.

En junio de 2021, Podoroska se anotó entre las deportistas que celebraron el Día del Orgullo, pero entonces mantenía bajo reserva su identidad sexual. Dada la gran exposición mediática que tuvo después del Abierto de Francia, apostó a la cautela.

Pasado el boom de Roland Garros, la rosarina decidió contar que es lesbiana y habló de su noviazgo con Naya, pero aclaró: “La verdad es que no quiero levantar ninguna bandera, pero no porque no quiera o no me guste”. Consultada sobre el activismo en general, explicó: “Amo a las personas con compromiso social, pero creo que todavía no tengo la fuerza ni el tiempo”.