El martes por la noche se confirmó una triste noticia para los rosarinos: murió Daniel Hernández, el querido mozo de un emblemático bar del centro. “Dany” como lo conocían todos, falleció producto de un paro cardíaco pero días antes tuvo algunos síntomas compatibles con el coronavirus aunque esto aún no fue confirmado. Desde la Asociación Padres Por La Igualdad Rosario (Applir) piden que se incluyan a las personas con discapacidad dentro del calendario de vacunación contra del COVID-19.

Dany tenía 44 años y era muy querido por sus compañeros y clientes del bar El Cairo, por eso los mensajes de despedida y dolor se multiplicaron en las redes sociales al confirmarse su fallecimiento. Según detalló María Rosa Julián, presidenta de Applir a Rosario3, la familia del hombre con síndrome de Down tuvo dificultades para conseguir una cama en Rosario.

“Con profundo dolor despedimos a un amigo. Hasta siempre Dani!”, fueron las palabras de los integrantes del El Cairo para despedirlo. Vale recordar que el hombre había ingresado a trabajar en el lugar 10 años atrás un 25 de mayo. “Lo vamos a extrañar mucho”, aseguró Ricardo Centurión, dueño del bar, en diálogo con La Capital.

Dolor por la muerte de Dany, un reconocido mozo rosarino. La Capital

En cuanto a como se produjo este triste desenlace, Centurión detalló: “Ayer me llamaron diciéndome que Dany iba a ser internado y que había problemas para conseguir camas. Sé que le pusieron oxígeno pero su estado se complicó. Tres horas más tarde volvieron a comunicarse y me dieron la noticia. No lo podía creer”.

Además de ser ayudante de mozo, Dany era fanático de Rosario Central y actor: estuvo en el elenco de “Alicia en el país de las maravillas” en el Teatro La Comedia. En 2015, fue distinguido por Mónica Fein, que en ese entonces era intendenta de Rosario, como una de las 50 personas con síndrome de Down destacadas en distintos ámbitos.

Piden que se priorice la vacunación de personas con discapacidad

Por su parte la Presidenta de Applir volvió a solicitar la inclusión de personas con discapacidad dentro del grupo de población de riesgo para que sean vacunados contra el coronavirus. Si bien aún resta que sea confirmado, el paro cardíaco que terminó con la vida de Daniel habría sido producto de complicaciones por el virus.