Municipales de Rosario no fueron convocados a paritaria y harán paro el 7 de febrero

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario decidió este jueves realizar un paro el miércoles 7 de febrero para reclamar por un aumento salarial en paritarias. La medida de fuerza afectará la atención en la Municipalidad de Rosario, que tendrá solo guardias mínimas.

El secretario general del gremio, Antonio Ratner, aseguró que desde el Palacio de los Leones aún no hay una propuesta concreta porque dependen de la política salarial del gobierno provincial. “Hasta que ellos no hagan una propuesta a sus trabajadores, la Municipalidad no nos puede hacer una propuesta a nosotros”, explicó el dirigente rosarino.

Y cuestionó la política del intendente, que en esta gestión no llegó a un consenso como en otros años: “¿Por qué esta vez es diferente? Parece que se alineó con el gobierno provincial y está esperando no sabemos qué para hacer una propuesta”.

Advierten un “escenario muy complejo”

Por su parte, la secretaria adjunta Yamile Baclini agregó que “nos encontramos con un escenario muy complejo ya que esto es algo que excede la ciudad de Rosario y tiene que ver con un plan que está armado desde el gobierno nacional y que sigue el lineamiento provincial y evidentemente también llega a la Municipalidad”.

“Hoy vemos un plan que busca licuar los salarios, perder poder adquisitivo y evidentemente cuando se hablaba de un plan en contra de la casta aparentemente todas las medidas tienden a pensar que dicha casta eran los trabajadores de la salud, los que hacen controles en la vía pública, los que están pavimentando las calles en zonas donde no había pavimentos, los que están hacienda tareas administrativas en las reparticiones y distritos”, agregó Baclini.