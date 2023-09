Morena Cesareo: de ser “La Miedosa de TikTok” a terminar entre los recomendados de María Becerra

A principios de este año, un video de TikTok con un “ping pong” de preguntas y respuestas a una estudiante de colegio se hizo viral. Las imágenes recorrieron el país y atravesaron las fronteras, llevando a Morena Cesareo, mejor conocida como “La Miedosa”, a conocer la doble cara de la fama en internet.

En sociedad con su compañero de canto, Kiyán López, la jovencita lanzó recientemente un tema musical que ya es furor en internet y consiguió el visto bueno de la artista internacional María Becerra. Pero el paso a la fama no fue siempre lindo y Morena cuenta que, luego de que se viralizara el video, vivió momentos muy difíciles.

“Me metían azúcar en la mochila, me insultaban, me dejaban de lado y me hacían un montón de cosas”, sostiene. “Después, en segundo año, con el ping pong viral fue bardeada tras bardeada”. Para la adolescente de 14 años, el ensañamiento fue con ella por un gesto que adquirió como fanática del rap y el free style: mover mucho las manos al hablar.

La miedosa de TikTok debutó como cantante y lanzó su primera canción que ya es furor en las redes Foto: TikTok

¿Cómo fue que morena cesareo comenzó a hacer música?

More recuerda una frase que le dijo su mamá en los peores momentos del acoso en redes: “De algo malo vamos a sacar algo bueno”. Eso mismo le dijo su madre cuando la vio triste y le propuso: “¿Sabés qué, More? Vamos a aprovechar ahora que estás teniendo esta repercusión y vamos a hacer un video cantando, que es lo que más te gusta”.

La reacción de More “la miedosa de TikTok” al ver que María Becerra hizo un challenge de su canción Foto: TikTok

Así, “La Miedosa” se abocó a subir en sus redes sociales videos cantando y pronto logró ganarse el cariño del público, que la reconocía por aquel video viral del ping pong, pero comenzó lentamente a asociarla con algo más propio, el canto.

Morena cesareo y kiyan lanzaron un nuevo tema con video incluido

Morena es una apasionada de la música, por eso, además de cantar, toma clases. En la academia conoció a Kiyán, el que se convirtió en su socio musical y con quien comparte hoy los derechos de creación de “Fantasmas en la oscuridad”, el nuevo tema que estrenaron y que cosecha miles de vistos en Youtube.

Abrazada por el madrinazgo de la cantante María Becerra, Morena cuenta que la artista no sólo escucha sus canciones sino que hasta le escribió un mensaje privado mostrándole todo su apoyo.

La chica rosarina se da lugar a disfrutar de su fama, pero no pierde de vista lo importante: “Mi enfoque es terminar mis estudios y después dedicarme a lo que yo quiero”, que sin dudas será la música, algo en lo que ya demostró talento y mucha pasión.