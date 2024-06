“Mínima”: Amalia Granata contó cuánto paga el “Ogro” Fabbiani de cuota alimentaria

Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe y ex panelista, criticó a su ex pareja Cristian “Ogro” Fabbiani por la cuota alimentaria que le pasa para Uma, la hija que tienen en común. Además, sostuvo que el ex futbolista tiene una importante deuda con la jovencita.

En una entrevista televisiva con Pamela David, Granata contó cuánto es el monto actual que le transfiere Fabbiani: “¿Querés que te diga cuánto pasa? $60.000 por mes. Hasta hace un par de meses eran $30.000″. En esa línea aclaró: “Todo lo pago yo hace 15 años”.

La legisladora santafesina contó que la cantidad de dinero es “mínima” y que su ex pareja sólo se la pasa “para dejar sentado en la Justicia que tiene algo de voluntad de pago”, aunque advirtió que Fabbiani tiene una importante deuda económica en dólares por el mismo motivo.

la deuda del ogro con uma

“Mi abogada se murió en la pandemia por covid y el expediente quedó trunco. Había un convenio en dólares que quedó en la nada. Cuando nació Uma, él en ese momento era jugador y se fijó en otra moneda para evitar el ajuste permanente por inflación. La cosa es que no pagaba, debía millones”, detalló.

Y agregó: “Es mucha plata la que se debe. Tuvimos mediaciones. Él tiene una deuda de un convenio que se firmó en Rosario, sigue activa y es imposible de cobrar”, contó y sostuvo que decidió hacerse cargo de las costas de su hija de forma casi completa por su salud mental.

Uma, la hija mayor de Amalia Granata y del “Ogro” Fabbiani. Gentileza Instagram.

En ese sentido expresó: “merienda, la comida, la casa, la obra social, que tiene una bastante buena, los viajes de intercambio de la escuela. Todo lo pago yo. Me dije a mí misma: ´si puedo darle todo lo que ella necesita, ¿para qué seguir?´, la salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria”.

Finalmente Amalia contó cómo está la relación de Uma con su papá: “Lamentablemente hace ya 3 años que Uma no quiere saber nada con su papá. De hecho no lo quiso invitar a la fiesta de 15. Yo lo intenté, lo hablé con ella pero no hubo manera”.