Tenso cruce en diputados santafesinos entre Amalia Granata y Alejandra Rodenas por el 8M

Este jueves, y en el marco de la previa a la marcha de mujeres trabajadoras conocida como 8M, la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas tuvo un picante cruce en la sesión de la Cámara baja provincial con la diputada Amalia Granata, quien la acusó de “haber sido sentada en la banca por Omar Perotti”.

La situación se disparó luego de que Rodenas, que preside la comisión de Géneros, Mujeres y Diversidad, planteó una adhesión de la diputación a la conmemoración.

En ese contexto, Granata, del espacio Somos Vida, decidió votar en contra y tomó la palabra para argumentar su decisión: “el bloque está en desacuerdo con lo que acaba de manifestar Rodenas, y nos gustaría que todas las mujeres de esta cámara que con el mismo énfasis, garra y pasión que le ponen al género, el 8M y la mar en coche, la pongan para hablar de los niños que tienen hambre y dejan la escuela en la provincia”.

la respuesta de rodenas a la acusación de granata

Lejos de dar por terminado el asunto, Rodenas contestó invitando a Granata a marchar para que “conozca el ambiente” y, mientras tomaba la palabra, escuchó hablar de fondo a Amalia Granata, por lo que cortó su discurso preguntando: “¿Me estás diciendo que yo estoy sentada acá por el (ex) gobernador Perotti?”.

“Sí, está sentada ahí la diputada Rodenas, porque la lista la encabezaba Omar Perotti y a ella no le fue bien en las elecciones y tuvo que ir debajo del señor Perotti y le agradezco la invitación a marchar, pero yo mañana trabajo todo el día y así honro el género, no tengo tiempo libre para ir a una marcha que no han solucionado absolutamente nada”, respondió en tono beligerante Granata.