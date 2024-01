Amalia Granata cuestionó las medidas económicas de Javier Milei: “No hay empatía con el que no lo puede sostener”

La diputada provincial santafesina Amalia Granata brindó una entrevista en la que fue contundente en sus críticas a Javier Milei, al momento de hacer su evaluación sobre la gestión, dijo estar “sorprendida” por las formas y pidió que “le saquen las redes sociales”.

En el marco de las polémicas declaraciones que se atribuyen al presidente durante una reunión, en las que aseguró que dejaría “sin plata” a los gobernadores que no acompañaran la ley ómnibus, Granata habló de la situación y criticó fuertemente a quien apoyó durante la campaña electoral.

“Me sorprenden las formas, sobre todo cuando se pregona la libertad. Justamente ayer en una nota dije ´sáquenle las redes al presidente´, porque hay ciertos me gusta, ciertos retuit o ciertos tuits dirigidos con nombres y apellidos a personas, marcando a periodistas o artistas y no está bueno que lo haga un presidente”, subrayó la legisladora.

Amalia Granata apoyó la candidatura de Javier Milei y ahora es muy crítica sobre la gestión. Foto: @amaliagranata

Y continuó: “Tiene que darse cuenta que ya no es más un panelista e intratables, o un invitado o un twittero, es el presidente de todos los argentinos y hay formas que creo debería suavizar o poner a la altura de lo que su investidura representa”.

En ese sentido, Granata sostuvo que el manejo de las redes que hace Milei es “peligroso” y puntualizó en los “arrobas” del presidente señalando a algunos periodistas y artistas.

Granata criticó el efecto shock en las medidas económicas de Milei

Granata habló además de las medidas económicas del mandatario: “A mí este efecto shock, tan violento en lo económico, me da un poco de temor, porque siento que no hay empatía con el que no lo puede sostener”. Y ejemplificó: “Mi mamá que es jubilada no tiene espalda para sostener el efecto shock de la motosierra y la gente clase media tampoco y menos la que no es ni siquiera clase media”.

En ese sentido llamó a Milei a “dejar los libros y la teoría de lado y empatizar con la realidad y la calle. Empatizar con los barrios y la gente de clase media y baja”.

“Vivimos en una República, tenemos un Congreso que funciona. Sino cerrá el Congreso, ponete una corona y sé un monarca”, enfatizó Granata y razonó: “él se basa en que a él lo eligió un 56%, pero tiene un treintipico por ciento, el resto lo votó porque no quería votar a Massa o al kirchnerismo. Dentro del Congreso hay diputados y senadores que fueron elegidos por el pueblo y hay un sector del pueblo que no eligió a Milei”.