Desde que Falabella anunció el cierre definitivo de su sucursal rosarina, comenzó una intensa campaña de liquidación. Y a pocas semanas de bajar persianas parece haber cruzado un límite: puso a la venta los uniformes de empleados.

“En Falabella venden los uniformes de los empleados que les quedaban. La semana pasada estaban $399, hoy $199”, fue el posteo de la cuenta de Twitter Precios Rosario, que habitualmente hace seguimiento de los valores de todo tipo de artículos en la ciudad.

Venta de uniforme de empleados de Falabella @PreciosRosario | Twitter

Las fotos con la etiqueta de Falabella sobre la prenda, y el mismo diseño del uniforme que utilizaron los trabajadores de la empresa no dejan lugar a dudas, por más que el cartel arriba del perchero diga “blazer”.

Las críticas de los usuarios no se hicieron esperar: “Esos eran los sacos de las empleadas”, “¿No será mucho”, “no lo puedo creer”, “qué hdp!”, “¿quién los compraría?”, “¿los calzoncillos de los empleados no los venden también?”, “No entiendo como, sabiendo hace tanto que se van y dejan gente en la calle sin laburo... la gente hace fila para comprarles. No entiendo”, fueron algunos de los comentarios.

Ese último dato no es menor. Desde que anunció su cierre a comienzos de abril, el local de Sarmiento y Córdoba se encuentra siempre lleno. De hecho por las buenas ventas, trajeron a Rosario el stock de ropa que a la cadena de retail chileno le sobró de su local de Unicenter, que también cerró, y postergó su salida de Rosario hasta el 12 de junio.