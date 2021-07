En el marco de la pandemia, Luis Novaresio, tuvo que posponer la boda que ya venía organizando junto a su pareja, Braulio Bauab. Sin embargo, el bajo número de contagios que se han registrado en los últimos días parece haber sido una buena noticia para la relación, tanto que al parecer ya comenzaron con los nuevos preparativos.

//Mirá también: Luis Novaresio presentó a Vera, la pequeña hija de su pareja Braulio Bauab

A través de una entrevista que le realizó su colega Susana Roccasalvo, el reconocido periodista confesó que a comienzos del año 2022 se realizará la esperada boda.

“Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia... Uno nunca sabe.... Creo que marzo del año que viene es una buena fecha”, confesó el comunicador sin revelar aun la fecha exacta, sino más bien la época o el mes.

Luis Novaresio confirmó la fecha de su casamiento junto a Braulio Bauab oto: Instagram

Además, en la ocasión también contó que, al parecer no se trataría de una boda tranquila y pequeña, sino más bien todo lo contrario. “Quiero fiesta. Así que el casamiento será en cuanto se pueda hacer. Ojalá se pueda”, dijo, esperanzado.

Finalmente, Novaresio también confesó que entre sus preferencias, le gustaría realizar un casamiento al aire libre: “Si no llueve, me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca sé cuándo es que llueve. Así que cuando no llueva será”, cerró.