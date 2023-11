Luciana Geuna confesó un error desopilante con su vestido en el programa de Juana Viale

Después de las elecciones generales 2023 en Argentina, Luciana Geuna fue al programa de Juana Viale para analizar los resultados y charlar de otros temas. Durante la transmisión no se notaron inconvenientes, pero luego confesó un error increíble con el vestido que le dieron para el almuerzo televisivo.

El blooper pasó desapercibido hasta que Diego Leuco mandó al frente a su excompañera de trabajo. A la hora de repasar la conversación que mantuvieron en privado, remarcó que la rosarina “es un tanto distraída, voladinga”.

La periodista de 46 años se había puesto la ropa al revés, pero nadie se dio cuenta durante “Almorzando con Juana”. Hasta la conductora la felicitó en el estudio por su look y le dijo: “Qué hermoso vestido”.

Al igual que el resto de los invitados a la mesa de la nieta de Mirtha Legrand en televisión, Leuco tampoco advirtió el error cuando recibió la primera foto del outfit. Una vez que se enteró de la situación, decidió contar los detalles en su programa y provocó una reacción desopilante en el resto de su equipo.

La exconductora de "Telenoche" participó del debut del ciclo de Juanita junto a Luciano Olivera, Darío Barassi y L-Gante. Foto: @geunaluciana

Ante la repercusión que tuvo la anécdota mediante un video de TikTok, Geuna compartió la historia con sus seguidores de Instagram. Pasada una semana desde el incidente, este martes reveló nuevos detalles de lo ocurrido antes y después de “Almorzando con Juana”.

¿Cómo se enteró Luciana Geuna que se había puesto el vestido al revés?

La presencia de Luciana Geuna en la mesa de Juana Viale se resolvió sobre la hora. Poco antes de la grabación del programa del domingo 29 de octubre, el representante de Charlotte Caniggia le avisó a la producción que la hija del “Pájaro” no iba a ir “porque no se sentía de humor”.

La rosarina confesó este martes que “tenía pánico” ante una invitación con poco margen de tiempo para prepararse. “Fue todo muy a las corridas”, explicó a través de Radio 2.

En cuanto al vestido del blooper, la periodista comentó: “Me lo puse como creía que era y me fui con el cierre adelante”. En ese momento no advirtió nada extraño y tampoco lo hicieron el resto de los participantes del programa.

Geuna sólo advirtió el error cuando le mandó la foto de su look a Jazmín Chebar. Con mucha sutileza, su interlocutora le respondió: “Ah, me encanta tu propuesta de usarlo al revés”.